SmartPractice (SMRT) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 $ 0 $ 0 24u laag $ 0 $ 0 $ 0 24u hoog 24u laag $ 0$ 0 $ 0 24u hoog $ 0$ 0 $ 0 Hoogste prijs ooit $ 0.00122283$ 0.00122283 $ 0.00122283 Laagste prijs $ 0$ 0 $ 0 Prijswijziging (1u) -0.90% Prijswijziging (1D) -2.98% Prijswijziging (7D) -51.90% Prijswijziging (7D) -51.90%

SmartPractice (SMRT) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er SMRT verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De SMRT hoogste prijs aller tijden is $ 0.00122283, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is SMRT met -0.90% veranderd in het afgelopen uur, -2.98% in de afgelopen 24 uur en -51.90% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

SmartPractice (SMRT) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 189.75K$ 189.75K $ 189.75K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 189.75K$ 189.75K $ 189.75K Circulerende voorraad 999.98M 999.98M 999.98M Totale voorraad 999,976,708.5573366 999,976,708.5573366 999,976,708.5573366

De huidige marktkapitalisatie van SmartPractice is $ 189.75K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van SMRT is 999.98M, met een totale voorraad van 999976708.5573366. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 189.75K.