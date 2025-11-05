Smart Layer Network (SLN) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.01294374 $ 0.01294374 $ 0.01294374 24u laag $ 0.01593778 $ 0.01593778 $ 0.01593778 24u hoog 24u laag $ 0.01294374$ 0.01294374 $ 0.01294374 24u hoog $ 0.01593778$ 0.01593778 $ 0.01593778 Hoogste prijs ooit $ 7.46$ 7.46 $ 7.46 Laagste prijs $ 0.01234428$ 0.01234428 $ 0.01234428 Prijswijziging (1u) +1.18% Prijswijziging (1D) -7.65% Prijswijziging (7D) +5.69% Prijswijziging (7D) +5.69%

Smart Layer Network (SLN) real-time prijs is $0.01386436. De afgelopen 24 uur werd er SLN verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.01294374 en een hoogtepunt van $ 0.01593778, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De SLN hoogste prijs aller tijden is $ 7.46, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.01234428 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is SLN met +1.18% veranderd in het afgelopen uur, -7.65% in de afgelopen 24 uur en +5.69% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Smart Layer Network (SLN) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 1.09M$ 1.09M $ 1.09M Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 1.39M$ 1.39M $ 1.39M Circulerende voorraad 78.76M 78.76M 78.76M Totale voorraad 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van Smart Layer Network is $ 1.09M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van SLN is 78.76M, met een totale voorraad van 100000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 1.39M.