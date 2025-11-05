BeursDEX+
Koop cryptoMarktenSpotFutures500XEarnEvenementen
Meer
De live Smart Layer Network prijs vandaag is 0.01386436 USD. Volg realtime SLN naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de SLN prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.De live Smart Layer Network prijs vandaag is 0.01386436 USD. Volg realtime SLN naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de SLN prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over SLN

SLN Prijsinformatie

Wat is SLN

SLN officiële website

SLN tokenomie

SLN Prijsvoorspelling

Verdien

Airdrop+

Nieuws

Blog

Leren

Smart Layer Network logo

Smart Layer Network Prijs (SLN)

Niet genoteerd

1 SLN naar USD live prijs:

$0.01388084
$0.01388084$0.01388084
-7.50%1D
mexc
Deze tokengegevens zijn afkomstig van derden. MEXC fungeert uitsluitend als informatie-aggregator. Ontdek andere genoteerde tokens op de MEXC Spotmarkt!
USD
Smart Layer Network (SLN) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 21:51:52 (UTC+8)

Smart Layer Network (SLN) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0.01294374
$ 0.01294374$ 0.01294374
24u laag
$ 0.01593778
$ 0.01593778$ 0.01593778
24u hoog

$ 0.01294374
$ 0.01294374$ 0.01294374

$ 0.01593778
$ 0.01593778$ 0.01593778

$ 7.46
$ 7.46$ 7.46

$ 0.01234428
$ 0.01234428$ 0.01234428

+1.18%

-7.65%

+5.69%

+5.69%

Smart Layer Network (SLN) real-time prijs is $0.01386436. De afgelopen 24 uur werd er SLN verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.01294374 en een hoogtepunt van $ 0.01593778, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De SLN hoogste prijs aller tijden is $ 7.46, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.01234428 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is SLN met +1.18% veranderd in het afgelopen uur, -7.65% in de afgelopen 24 uur en +5.69% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Smart Layer Network (SLN) Marktinformatie

$ 1.09M
$ 1.09M$ 1.09M

--
----

$ 1.39M
$ 1.39M$ 1.39M

78.76M
78.76M 78.76M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van Smart Layer Network is $ 1.09M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van SLN is 78.76M, met een totale voorraad van 100000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 1.39M.

Smart Layer Network (SLN) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van Smart Layer Network naar USD $ -0.00114935449854444.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van Smart Layer Network naar USD $ -0.0073927859.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van Smart Layer Network naar USD $ -0.0073542180.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van Smart Layer Network naar USD $ -0.012597928496316606.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ -0.00114935449854444-7.65%
30 dagen$ -0.0073927859-53.32%
60 dagen$ -0.0073542180-53.04%
90 dagen$ -0.012597928496316606-47.60%

Wat is Smart Layer Network (SLN)?

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd. Het platform staat bekend om de grootste selectie aan tokens, de snelste nieuwste tokennoteringen en de laagste handelskosten op de markt. Word nu lid van MEXC en profiteer van uitstekende liquiditeit en de scherpste handelskosten.

Smart Layer Network (SLN) hulpbron

Officiële website

Smart Layer Network Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Smart Layer Network (SLN) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Smart Layer Network (SLN) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Smart Layer Network te bekijken.

Bekijk nu de Smart Layer Network prijsvoorspelling !

SLN naar lokale valuta's

Smart Layer Network (SLN) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Smart Layer Network (SLN) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van SLN token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over Smart Layer Network (SLN)

Hoeveel is Smart Layer Network (SLN) vandaag waard?
De live SLN prijs in USD is 0.01386436 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige SLN naar USD prijs?
De huidige prijs van SLN naar USD is $ 0.01386436. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Smart Layer Network?
De marktkapitalisatie van SLN is $ 1.09M USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van SLN?
De circulerende voorraad van SLN is 78.76M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van SLN?
SLN bereikte een ATH-prijs van 7.46 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van SLN?
SLN zag een ATL-prijs van 0.01234428 USD.
Wat is het handelsvolume van SLN?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van SLN is -- USD.
Zal SLN dit jaar hoger gaan?
SLN kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de SLN prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 21:51:52 (UTC+8)

Smart Layer Network (SLN) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 17:18:00Industrie-updates
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

POPULAIR

Momenteel populaire cryptocurrency's die veel marktaandacht krijgen

Bitcoin logo

Bitcoin

BTC

$103,041.24
$103,041.24$103,041.24

-0.13%

Ethereum logo

Ethereum

ETH

$3,358.58
$3,358.58$3,358.58

-4.23%

Solana logo

Solana

SOL

$159.57
$159.57$159.57

-1.18%

USDCoin logo

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

-0.01%

Momentum logo

Momentum

MMT

$1.1222
$1.1222$1.1222

+50.12%

TOPvolume

De cryptocurrency's met het hoogste handelsvolume

Bitcoin logo

Bitcoin

BTC

$103,041.24
$103,041.24$103,041.24

-0.13%

Ethereum logo

Ethereum

ETH

$3,358.58
$3,358.58$3,358.58

-4.23%

Solana logo

Solana

SOL

$159.57
$159.57$159.57

-1.18%

XRP logo

XRP

XRP

$2.2656
$2.2656$2.2656

-0.72%

DOGE logo

DOGE

DOGE

$0.16536
$0.16536$0.16536

+0.87%

Nieuw toegevoegd

Onlangs genoteerde cryptocurrency's die beschikbaar zijn voor handel

UnifAI logo

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

SN64 logo

SN64

SN64

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism logo

Sentism

SENTIS

$0.04087
$0.04087$0.04087

+63.48%

MemeMarket logo

MemeMarket

MFUN

$0.01309
$0.01309$0.01309

+74.53%

Backstage logo

Backstage

BKS

$0.00400
$0.00400$0.00400

-38.46%

Topstijgers

De beste cryptopumps van vandaag

PlayMindProtocol logo

PlayMindProtocol

PMIND

$0.08500
$0.08500$0.08500

+454.10%

Intuition logo

Intuition

TRUST

$0.2267
$0.2267$0.2267

+353.40%

Datasoul logo

Datasoul

DATASOUL

$0.0000000045657
$0.0000000045657$0.0000000045657

+226.07%

JUICY logo

JUICY

JUICY

$0.2140
$0.2140$0.2140

+226.71%

NexAIPhone logo

NexAIPhone

NEXAIPHONE

$0.000008907
$0.000008907$0.000008907

+133.35%