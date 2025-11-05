SKELETON (SKELSUI) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.00004425 $ 0.00004425 $ 0.00004425 24u laag $ 0.00006445 $ 0.00006445 $ 0.00006445 24u hoog 24u laag $ 0.00004425$ 0.00004425 $ 0.00004425 24u hoog $ 0.00006445$ 0.00006445 $ 0.00006445 Hoogste prijs ooit $ 0.00036699$ 0.00036699 $ 0.00036699 Laagste prijs $ 0.00002377$ 0.00002377 $ 0.00002377 Prijswijziging (1u) -0.74% Prijswijziging (1D) +31.73% Prijswijziging (7D) +26.56% Prijswijziging (7D) +26.56%

SKELETON (SKELSUI) real-time prijs is $0.00006398. De afgelopen 24 uur werd er SKELSUI verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00004425 en een hoogtepunt van $ 0.00006445, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De SKELSUI hoogste prijs aller tijden is $ 0.00036699, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00002377 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is SKELSUI met -0.74% veranderd in het afgelopen uur, +31.73% in de afgelopen 24 uur en +26.56% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

SKELETON (SKELSUI) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 63.98K$ 63.98K $ 63.98K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 63.98K$ 63.98K $ 63.98K Circulerende voorraad 1.00B 1.00B 1.00B Totale voorraad 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van SKELETON is $ 63.98K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van SKELSUI is 1.00B, met een totale voorraad van 1000000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 63.98K.