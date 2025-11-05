SimiliScan (SMS) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 $ 0 $ 0 24u laag $ 0 $ 0 $ 0 24u hoog 24u laag $ 0$ 0 $ 0 24u hoog $ 0$ 0 $ 0 Hoogste prijs ooit $ 0.00376516$ 0.00376516 $ 0.00376516 Laagste prijs $ 0$ 0 $ 0 Prijswijziging (1u) +0.08% Prijswijziging (1D) -78.53% Prijswijziging (7D) -93.60% Prijswijziging (7D) -93.60%

SimiliScan (SMS) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er SMS verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De SMS hoogste prijs aller tijden is $ 0.00376516, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is SMS met +0.08% veranderd in het afgelopen uur, -78.53% in de afgelopen 24 uur en -93.60% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

SimiliScan (SMS) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 11.56K$ 11.56K $ 11.56K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 11.56K$ 11.56K $ 11.56K Circulerende voorraad 100.00M 100.00M 100.00M Totale voorraad 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van SimiliScan is $ 11.56K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van SMS is 100.00M, met een totale voorraad van 100000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 11.56K.