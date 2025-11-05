BeursDEX+
De live Sharp Token prijs vandaag is 0.00682716 USD. Volg realtime SHARP naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de SHARP prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Sharp Token Prijs (SHARP)

1 SHARP naar USD live prijs:

$0.0068271
$0.0068271$0.0068271
+0.60%1D
Sharp Token (SHARP) live prijsgrafiek
Sharp Token (SHARP) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0.00675982
$ 0.00675982$ 0.00675982
24u laag
$ 0.00685
$ 0.00685$ 0.00685
24u hoog

$ 0.00675982
$ 0.00675982$ 0.00675982

$ 0.00685
$ 0.00685$ 0.00685

$ 0.0120001
$ 0.0120001$ 0.0120001

$ 0.00441049
$ 0.00441049$ 0.00441049

-0.19%

+0.63%

-22.35%

-22.35%

Sharp Token (SHARP) real-time prijs is $0.00682716. De afgelopen 24 uur werd er SHARP verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00675982 en een hoogtepunt van $ 0.00685, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De SHARP hoogste prijs aller tijden is $ 0.0120001, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00441049 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is SHARP met -0.19% veranderd in het afgelopen uur, +0.63% in de afgelopen 24 uur en -22.35% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Sharp Token (SHARP) Marktinformatie

$ 20.33M
$ 20.33M$ 20.33M

--
----

$ 465.95M
$ 465.95M$ 465.95M

2.98B
2.98B 2.98B

68,230,000,000.0
68,230,000,000.0 68,230,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van Sharp Token is $ 20.33M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van SHARP is 2.98B, met een totale voorraad van 68230000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 465.95M.

Sharp Token (SHARP) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van Sharp Token naar USD $ 0.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van Sharp Token naar USD $ -0.0018860473.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van Sharp Token naar USD $ 0.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van Sharp Token naar USD $ 0.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ 0+0.63%
30 dagen$ -0.0018860473-27.62%
60 dagen$ 0--
90 dagen$ 0--

Wat is Sharp Token (SHARP)?

Sharp Economy solves the biggest challenge of Web3—onboarding users from Web2 into decentralized ecosystems. Instead of requiring startups or communities to build complex blockchain infrastructure, Sharp Economy provides plug-and-play tools to tokenize user engagement, learning, and growth. Its focus areas include education, nonprofits, youth and college athletes, healthcare, creators, and builders, with partners already in the pipeline. The ecosystem is powered by four key components:

  • Sharp Platform – a no-code Web3 platform for tokenization and rewards.
  • Sharp Token ($SHARP) – the fuel of the ecosystem, enabling rewards, growth, and governance.
  • Sharp Protocol – decentralized infrastructure for tokenomics and distribution.
  • Sharp Rewards App – a SocialFi super app that gamifies activities and rewards users daily. Key features include Learn2Earn, Contribute2Earn, and Spend2Grow, which allow users to earn tokens for learning or contributing and spend them on personal growth. Unlike most tokens, Sharp Economy is community-first, bridging millions of Web2 users into Web3 with real-world utility and sustainable growth.

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd.

Sharp Token (SHARP) hulpbron

Sharp Token Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Sharp Token (SHARP) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Sharp Token (SHARP) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Sharp Token te bekijken.

Bekijk nu de Sharp Token prijsvoorspelling !

SHARP naar lokale valuta's

Sharp Token (SHARP) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Sharp Token (SHARP) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van SHARP token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over Sharp Token (SHARP)

Hoeveel is Sharp Token (SHARP) vandaag waard?
De live SHARP prijs in USD is 0.00682716 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige SHARP naar USD prijs?
De huidige prijs van SHARP naar USD is $ 0.00682716. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Sharp Token?
De marktkapitalisatie van SHARP is $ 20.33M USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van SHARP?
De circulerende voorraad van SHARP is 2.98B USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van SHARP?
SHARP bereikte een ATH-prijs van 0.0120001 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van SHARP?
SHARP zag een ATL-prijs van 0.00441049 USD.
Wat is het handelsvolume van SHARP?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van SHARP is -- USD.
Zal SHARP dit jaar hoger gaan?
SHARP kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de SHARP prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Sharp Token (SHARP) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 17:18:00Industrie-updates
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

