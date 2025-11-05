Runnit (RUNNIT) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.00014615 $ 0.00014615 $ 0.00014615 24u laag $ 0.00016736 $ 0.00016736 $ 0.00016736 24u hoog 24u laag $ 0.00014615$ 0.00014615 $ 0.00014615 24u hoog $ 0.00016736$ 0.00016736 $ 0.00016736 Hoogste prijs ooit $ 0.00184201$ 0.00184201 $ 0.00184201 Laagste prijs $ 0.00005387$ 0.00005387 $ 0.00005387 Prijswijziging (1u) +0.60% Prijswijziging (1D) -5.22% Prijswijziging (7D) -46.15% Prijswijziging (7D) -46.15%

Runnit (RUNNIT) real-time prijs is $0.0001586. De afgelopen 24 uur werd er RUNNIT verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00014615 en een hoogtepunt van $ 0.00016736, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De RUNNIT hoogste prijs aller tijden is $ 0.00184201, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00005387 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is RUNNIT met +0.60% veranderd in het afgelopen uur, -5.22% in de afgelopen 24 uur en -46.15% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Runnit (RUNNIT) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 156.07K$ 156.07K $ 156.07K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 156.07K$ 156.07K $ 156.07K Circulerende voorraad 984.03M 984.03M 984.03M Totale voorraad 984,031,304.8837429 984,031,304.8837429 984,031,304.8837429

De huidige marktkapitalisatie van Runnit is $ 156.07K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van RUNNIT is 984.03M, met een totale voorraad van 984031304.8837429. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 156.07K.