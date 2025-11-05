ROY (ROY) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.00079918 - $ 0.00100562
24u laag: $ 0.00079918
24u hoog: $ 0.00100562
Hoogste prijs ooit: $ 0.00608046
Laagste prijs: $ 0.00048689
Prijswijziging (1u): +0.77%
Prijswijziging (1D): -1.16%
Prijswijziging (7D): -52.06%

ROY (ROY) real-time prijs is $0.00092999. De afgelopen 24 uur werd er ROY verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00079918 en een hoogtepunt van $ 0.00100562, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De ROY hoogste prijs aller tijden is $ 0.00608046, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00048689 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is ROY met +0.77% veranderd in het afgelopen uur, -1.16% in de afgelopen 24 uur en -52.06% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

ROY (ROY) Marktinformatie

Marktkapitalisatie: $ 928.11K
Volume (24u): --
Volledig verwaterde marktkapitalisatie: $ 928.11K
Circulerende voorraad: 1000.00M
Totale voorraad: 999,995,606.72906

De huidige marktkapitalisatie van ROY is $ 928.11K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van ROY is 1000.00M, met een totale voorraad van 999995606.72906. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 928.11K.