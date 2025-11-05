Robora (RBR) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.01034002 $ 0.01034002 $ 0.01034002 24u laag $ 0.01271241 $ 0.01271241 $ 0.01271241 24u hoog 24u laag $ 0.01034002$ 0.01034002 $ 0.01034002 24u hoog $ 0.01271241$ 0.01271241 $ 0.01271241 Hoogste prijs ooit $ 0.210107$ 0.210107 $ 0.210107 Laagste prijs $ 0.0093672$ 0.0093672 $ 0.0093672 Prijswijziging (1u) -2.58% Prijswijziging (1D) +11.54% Prijswijziging (7D) -54.00% Prijswijziging (7D) -54.00%

Robora (RBR) real-time prijs is $0.01207593. De afgelopen 24 uur werd er RBR verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.01034002 en een hoogtepunt van $ 0.01271241, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De RBR hoogste prijs aller tijden is $ 0.210107, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.0093672 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is RBR met -2.58% veranderd in het afgelopen uur, +11.54% in de afgelopen 24 uur en -54.00% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Robora (RBR) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 821.80K$ 821.80K $ 821.80K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 1.21M$ 1.21M $ 1.21M Circulerende voorraad 68.01M 68.01M 68.01M Totale voorraad 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van Robora is $ 821.80K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van RBR is 68.01M, met een totale voorraad van 100000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 1.21M.