Retsa (RETSA) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 $ 0 $ 0 24u laag $ 0 $ 0 $ 0 24u hoog 24u laag $ 0$ 0 $ 0 24u hoog $ 0$ 0 $ 0 Hoogste prijs ooit $ 0.00194489$ 0.00194489 $ 0.00194489 Laagste prijs $ 0$ 0 $ 0 Prijswijziging (1u) -- Prijswijziging (1D) -0.09% Prijswijziging (7D) -16.76% Prijswijziging (7D) -16.76%

Retsa (RETSA) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er RETSA verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De RETSA hoogste prijs aller tijden is $ 0.00194489, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is RETSA met -- veranderd in het afgelopen uur, -0.09% in de afgelopen 24 uur en -16.76% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Retsa (RETSA) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 6.15K$ 6.15K $ 6.15K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 6.15K$ 6.15K $ 6.15K Circulerende voorraad 1.00B 1.00B 1.00B Totale voorraad 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van Retsa is $ 6.15K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van RETSA is 1.00B, met een totale voorraad van 1000000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 6.15K.