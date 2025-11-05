PumpBase (PUMPBASE) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.00005305 $ 0.00005305 $ 0.00005305 24u laag $ 0.00006123 $ 0.00006123 $ 0.00006123 24u hoog 24u laag $ 0.00005305$ 0.00005305 $ 0.00005305 24u hoog $ 0.00006123$ 0.00006123 $ 0.00006123 Hoogste prijs ooit $ 0.00127557$ 0.00127557 $ 0.00127557 Laagste prijs $ 0.00005305$ 0.00005305 $ 0.00005305 Prijswijziging (1u) +0.68% Prijswijziging (1D) -8.19% Prijswijziging (7D) -28.81% Prijswijziging (7D) -28.81%

PumpBase (PUMPBASE) real-time prijs is $0.00005621. De afgelopen 24 uur werd er PUMPBASE verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00005305 en een hoogtepunt van $ 0.00006123, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De PUMPBASE hoogste prijs aller tijden is $ 0.00127557, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00005305 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is PUMPBASE met +0.68% veranderd in het afgelopen uur, -8.19% in de afgelopen 24 uur en -28.81% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

PumpBase (PUMPBASE) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 56.23K$ 56.23K $ 56.23K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 56.23K$ 56.23K $ 56.23K Circulerende voorraad 1.00B 1.00B 1.00B Totale voorraad 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van PumpBase is $ 56.23K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van PUMPBASE is 1.00B, met een totale voorraad van 1000000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 56.23K.