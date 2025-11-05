Puffverse (PFVS) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.00264386 $ 0.00264386 $ 0.00264386 24u laag $ 0.00307796 $ 0.00307796 $ 0.00307796 24u hoog 24u laag $ 0.00264386$ 0.00264386 $ 0.00264386 24u hoog $ 0.00307796$ 0.00307796 $ 0.00307796 Hoogste prijs ooit $ 0.086767$ 0.086767 $ 0.086767 Laagste prijs $ 0.00256608$ 0.00256608 $ 0.00256608 Prijswijziging (1u) +0.00% Prijswijziging (1D) -13.17% Prijswijziging (7D) -20.40% Prijswijziging (7D) -20.40%

Puffverse (PFVS) real-time prijs is $0.00266363. De afgelopen 24 uur werd er PFVS verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00264386 en een hoogtepunt van $ 0.00307796, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De PFVS hoogste prijs aller tijden is $ 0.086767, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00256608 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is PFVS met +0.00% veranderd in het afgelopen uur, -13.17% in de afgelopen 24 uur en -20.40% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Puffverse (PFVS) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 310.66K$ 310.66K $ 310.66K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 2.66M$ 2.66M $ 2.66M Circulerende voorraad 116.62M 116.62M 116.62M Totale voorraad 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van Puffverse is $ 310.66K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van PFVS is 116.62M, met een totale voorraad van 1000000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 2.66M.