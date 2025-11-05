POKI (POKI) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 $ 0 $ 0 24u laag $ 0 $ 0 $ 0 24u hoog 24u laag $ 0$ 0 $ 0 24u hoog $ 0$ 0 $ 0 Hoogste prijs ooit $ 0.00106015$ 0.00106015 $ 0.00106015 Laagste prijs $ 0$ 0 $ 0 Prijswijziging (1u) -0.28% Prijswijziging (1D) -7.49% Prijswijziging (7D) -27.72% Prijswijziging (7D) -27.72%

POKI (POKI) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er POKI verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De POKI hoogste prijs aller tijden is $ 0.00106015, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is POKI met -0.28% veranderd in het afgelopen uur, -7.49% in de afgelopen 24 uur en -27.72% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

POKI (POKI) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 13.11K$ 13.11K $ 13.11K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 13.32K$ 13.32K $ 13.32K Circulerende voorraad 984.06M 984.06M 984.06M Totale voorraad 999,845,689.148339 999,845,689.148339 999,845,689.148339

De huidige marktkapitalisatie van POKI is $ 13.11K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van POKI is 984.06M, met een totale voorraad van 999845689.148339. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 13.32K.