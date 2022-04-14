Plugin (PLI) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Plugin (PLI), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Plugin (PLI) Informatie Plugin (PLI) is a decentralized Oracle Platform that provides cost effective solutions to any smart contract which runs on XinFin XDC Network Eco System. Plugin enables the smart contract to connect with the real-time world and the data that it receives from the data feed provider is trustable by maintaining high degree of security. Off-chain computation it does takes care of receiving feed from multiple provider and aggregates the same. Officiële website: https://goplugin.co/

Plugin (PLI) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Plugin (PLI), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 3.46M Totale voorraad: $ 500.00M Circulerende voorraad: $ 192.69M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 8.99M Hoogste ooit: $ 0.972163 Laagste ooit: $ 0.01388484 Huidige prijs: $ 0.01797145

Plugin (PLI) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Plugin (PLI) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal PLI tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel PLI tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van PLI begrijpt, kun je de live prijs van PLI token verkennen!

Prijsvoorspelling van PLI Wil je weten waar je PLI naartoe gaat? Onze PLI prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van PLI token!

