PickleVault (PICKLE) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 $ 0 $ 0 24u laag $ 0.00135275 $ 0.00135275 $ 0.00135275 24u hoog 24u laag $ 0$ 0 $ 0 24u hoog $ 0.00135275$ 0.00135275 $ 0.00135275 Hoogste prijs ooit $ 0.00814848$ 0.00814848 $ 0.00814848 Laagste prijs $ 0$ 0 $ 0 Prijswijziging (1u) +1.86% Prijswijziging (1D) +2.03% Prijswijziging (7D) +5.83% Prijswijziging (7D) +5.83%

PickleVault (PICKLE) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er PICKLE verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0.00135275, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De PICKLE hoogste prijs aller tijden is $ 0.00814848, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is PICKLE met +1.86% veranderd in het afgelopen uur, +2.03% in de afgelopen 24 uur en +5.83% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

PickleVault (PICKLE) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 398.54K$ 398.54K $ 398.54K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 398.54K$ 398.54K $ 398.54K Circulerende voorraad 410.00M 410.00M 410.00M Totale voorraad 409,997,200.244621 409,997,200.244621 409,997,200.244621

De huidige marktkapitalisatie van PickleVault is $ 398.54K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van PICKLE is 410.00M, met een totale voorraad van 409997200.244621. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 398.54K.