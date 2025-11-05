Photon (PHOTON) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.261324 $ 0.261324 $ 0.261324 24u laag $ 0.289015 $ 0.289015 $ 0.289015 24u hoog 24u laag $ 0.261324$ 0.261324 $ 0.261324 24u hoog $ 0.289015$ 0.289015 $ 0.289015 Hoogste prijs ooit $ 0.679355$ 0.679355 $ 0.679355 Laagste prijs $ 0.03011794$ 0.03011794 $ 0.03011794 Prijswijziging (1u) -- Prijswijziging (1D) +0.12% Prijswijziging (7D) -20.77% Prijswijziging (7D) -20.77%

Photon (PHOTON) real-time prijs is $0.27825. De afgelopen 24 uur werd er PHOTON verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.261324 en een hoogtepunt van $ 0.289015, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De PHOTON hoogste prijs aller tijden is $ 0.679355, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.03011794 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is PHOTON met -- veranderd in het afgelopen uur, +0.12% in de afgelopen 24 uur en -20.77% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Photon (PHOTON) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 498.53K$ 498.53K $ 498.53K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 2.50M$ 2.50M $ 2.50M Circulerende voorraad 1.79M 1.79M 1.79M Totale voorraad 8,967,492.0 8,967,492.0 8,967,492.0

De huidige marktkapitalisatie van Photon is $ 498.53K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van PHOTON is 1.79M, met een totale voorraad van 8967492.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 2.50M.