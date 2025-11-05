PHASMA (PHASMA) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 $ 0 $ 0 24u laag $ 0 $ 0 $ 0 24u hoog 24u laag $ 0$ 0 $ 0 24u hoog $ 0$ 0 $ 0 Hoogste prijs ooit $ 0$ 0 $ 0 Laagste prijs $ 0$ 0 $ 0 Prijswijziging (1u) -0.31% Prijswijziging (1D) -44.11% Prijswijziging (7D) +41.58% Prijswijziging (7D) +41.58%

PHASMA (PHASMA) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er PHASMA verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De PHASMA hoogste prijs aller tijden is $ 0, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is PHASMA met -0.31% veranderd in het afgelopen uur, -44.11% in de afgelopen 24 uur en +41.58% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

PHASMA (PHASMA) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 112.85K$ 112.85K $ 112.85K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 131.59K$ 131.59K $ 131.59K Circulerende voorraad 21.16B 21.16B 21.16B Totale voorraad 24,669,800,000.0 24,669,800,000.0 24,669,800,000.0

De huidige marktkapitalisatie van PHASMA is $ 112.85K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van PHASMA is 21.16B, met een totale voorraad van 24669800000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 131.59K.