PathOS (PATHOS) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: 24u laag $ 0.00042663 24u hoog $ 0.00048334 Hoogste prijs ooit $ 0.00473122 Laagste prijs $ 0.00038507 Prijswijziging (1u) -0.03% Prijswijziging (1D) -4.09% Prijswijziging (7D) -21.06%

PathOS (PATHOS) real-time prijs is $0.00045891. De afgelopen 24 uur werd er PATHOS verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00042663 en een hoogtepunt van $ 0.00048334, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De PATHOS hoogste prijs aller tijden is $ 0.00473122, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00038507 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is PATHOS met -0.03% veranderd in het afgelopen uur, -4.09% in de afgelopen 24 uur en -21.06% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

PathOS (PATHOS) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 9.64K Volume (24u) -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 9.64K Circulerende voorraad 21.00M Totale voorraad 21,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van PathOS is $ 9.64K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van PATHOS is 21.00M, met een totale voorraad van 21000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 9.64K.