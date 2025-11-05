Orcasm (ORCASM) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 24u laag $ 0 24u hoog
Hoogste prijs ooit $ 0.00140093
Laagste prijs $ 0
Prijswijziging (1u) -0.90%
Prijswijziging (1D) -3.91%
Prijswijziging (7D) -36.76%

Orcasm (ORCASM) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er ORCASM verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De ORCASM hoogste prijs aller tijden is $ 0.00140093, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is ORCASM met -0.90% veranderd in het afgelopen uur, -3.91% in de afgelopen 24 uur en -36.76% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Orcasm (ORCASM) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 32.25K
Volume (24u) --
Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 32.25K
Circulerende voorraad 831.69M
Totale voorraad 831,694,710.0732028

De huidige marktkapitalisatie van Orcasm is $ 32.25K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van ORCASM is 831.69M, met een totale voorraad van 831694710.0732028. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 32.25K.