Orbitt Token (ORBT) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.075358 $ 0.075358 $ 0.075358 24u laag $ 0.086439 $ 0.086439 $ 0.086439 24u hoog 24u laag $ 0.075358$ 0.075358 $ 0.075358 24u hoog $ 0.086439$ 0.086439 $ 0.086439 Hoogste prijs ooit $ 0.694947$ 0.694947 $ 0.694947 Laagste prijs $ 0.00138494$ 0.00138494 $ 0.00138494 Prijswijziging (1u) +0.26% Prijswijziging (1D) -4.47% Prijswijziging (7D) -26.31% Prijswijziging (7D) -26.31%

Orbitt Token (ORBT) real-time prijs is $0.08089. De afgelopen 24 uur werd er ORBT verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.075358 en een hoogtepunt van $ 0.086439, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De ORBT hoogste prijs aller tijden is $ 0.694947, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00138494 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is ORBT met +0.26% veranderd in het afgelopen uur, -4.47% in de afgelopen 24 uur en -26.31% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Orbitt Token (ORBT) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 1.21M$ 1.21M $ 1.21M Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 1.62M$ 1.62M $ 1.62M Circulerende voorraad 14.94M 14.94M 14.94M Totale voorraad 19,999,616.89577021 19,999,616.89577021 19,999,616.89577021

De huidige marktkapitalisatie van Orbitt Token is $ 1.21M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van ORBT is 14.94M, met een totale voorraad van 19999616.89577021. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 1.62M.