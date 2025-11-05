Omnia Protocol (OMNIA) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.00296674 $ 0.00296674 $ 0.00296674 24u laag $ 0.00419581 $ 0.00419581 $ 0.00419581 24u hoog 24u laag $ 0.00296674$ 0.00296674 $ 0.00296674 24u hoog $ 0.00419581$ 0.00419581 $ 0.00419581 Hoogste prijs ooit $ 0.724005$ 0.724005 $ 0.724005 Laagste prijs $ 0.00100478$ 0.00100478 $ 0.00100478 Prijswijziging (1u) +4.71% Prijswijziging (1D) -20.49% Prijswijziging (7D) -36.70% Prijswijziging (7D) -36.70%

Omnia Protocol (OMNIA) real-time prijs is $0.00333605. De afgelopen 24 uur werd er OMNIA verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00296674 en een hoogtepunt van $ 0.00419581, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De OMNIA hoogste prijs aller tijden is $ 0.724005, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00100478 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is OMNIA met +4.71% veranderd in het afgelopen uur, -20.49% in de afgelopen 24 uur en -36.70% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Omnia Protocol (OMNIA) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 70.69K$ 70.69K $ 70.69K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 328.27K$ 328.27K $ 328.27K Circulerende voorraad 21.19M 21.19M 21.19M Totale voorraad 98,399,953.0 98,399,953.0 98,399,953.0

De huidige marktkapitalisatie van Omnia Protocol is $ 70.69K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van OMNIA is 21.19M, met een totale voorraad van 98399953.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 328.27K.