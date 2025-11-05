Norm (NORM) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: 24u laag $ 0.00000853 24u hoog $ 0.00001132 Hoogste prijs ooit $ 0.00002692 Laagste prijs $ 0.00000111 Prijswijziging (1u) +5.92% Prijswijziging (1D) -3.13% Prijswijziging (7D) -28.01%

Norm (NORM) real-time prijs is $0.0000108. De afgelopen 24 uur werd er NORM verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00000853 en een hoogtepunt van $ 0.00001132, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De NORM hoogste prijs aller tijden is $ 0.00002692, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00000111 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is NORM met +5.92% veranderd in het afgelopen uur, -3.13% in de afgelopen 24 uur en -28.01% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Norm (NORM) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 107.79K Volume (24u) -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 107.79K Circulerende voorraad 10.00B Totale voorraad 10,000,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van Norm is $ 107.79K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van NORM is 10.00B, met een totale voorraad van 10000000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 107.79K.