Modulr (EMDR) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 4.26 $ 4.26 $ 4.26 24u laag $ 5.13 $ 5.13 $ 5.13 24u hoog 24u laag $ 4.26$ 4.26 $ 4.26 24u hoog $ 5.13$ 5.13 $ 5.13 Hoogste prijs ooit $ 80.59$ 80.59 $ 80.59 Laagste prijs $ 3.24$ 3.24 $ 3.24 Prijswijziging (1u) +2.35% Prijswijziging (1D) +1.64% Prijswijziging (7D) -37.80% Prijswijziging (7D) -37.80%

Modulr (EMDR) real-time prijs is $4.9. De afgelopen 24 uur werd er EMDR verhandeld tussen een laagtepunt van $ 4.26 en een hoogtepunt van $ 5.13, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De EMDR hoogste prijs aller tijden is $ 80.59, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 3.24 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is EMDR met +2.35% veranderd in het afgelopen uur, +1.64% in de afgelopen 24 uur en -37.80% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Modulr (EMDR) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 3.53M$ 3.53M $ 3.53M Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 4.90M$ 4.90M $ 4.90M Circulerende voorraad 720.08K 720.08K 720.08K Totale voorraad 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van Modulr is $ 3.53M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van EMDR is 720.08K, met een totale voorraad van 1000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 4.90M.