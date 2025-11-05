BeursDEX+
De live Midas mHYPER prijs vandaag is 1.05 USD. Volg realtime MHYPER naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de MHYPER prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Deze tokengegevens zijn afkomstig van derden.
Midas mHYPER (MHYPER) Prijsinformatie (USD)

Midas mHYPER (MHYPER) real-time prijs is $1.05. De afgelopen 24 uur werd er MHYPER verhandeld tussen een laagtepunt van $ 1.049 en een hoogtepunt van $ 1.05, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De MHYPER hoogste prijs aller tijden is $ 1.05, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 1.024 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is MHYPER met 0.00% veranderd in het afgelopen uur, +0.09% in de afgelopen 24 uur en +0.16% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Midas mHYPER (MHYPER) Marktinformatie

$ 202.20M
$ 202.20M$ 202.20M

--
----

$ 181.97M
$ 181.97M$ 181.97M

192.56M
192.56M 192.56M

173,297,980.3382302
173,297,980.3382302 173,297,980.3382302

De huidige marktkapitalisatie van Midas mHYPER is $ 202.20M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van MHYPER is 192.56M, met een totale voorraad van 173297980.3382302. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 181.97M.

Midas mHYPER (MHYPER) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van Midas mHYPER naar USD $ +0.00097539.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van Midas mHYPER naar USD $ +0.0140107800.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van Midas mHYPER naar USD $ 0.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van Midas mHYPER naar USD $ 0.

Wat is Midas mHYPER (MHYPER)?

mHYPER is a tokenised certificate issued by Midas and intended to reference the performance of selected market-neutral, stablecoin-focused strategies deployed across on-chain markets and ecosystems. The strategy is monitored by Hyperithm, a digital asset manager based in Tokyo and Seoul, acting as the appointed Risk Manager. mHYPER is designed to provide on-chain access to diversified DeFi opportunities while maintaining a market-neutral investment profile.

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd.

Midas mHYPER (MHYPER) hulpbron

Midas mHYPER Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Midas mHYPER (MHYPER) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Midas mHYPER (MHYPER) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Midas mHYPER te bekijken.

Bekijk nu de Midas mHYPER prijsvoorspelling !

Midas mHYPER (MHYPER) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Midas mHYPER (MHYPER) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van MHYPER token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over Midas mHYPER (MHYPER)

Hoeveel is Midas mHYPER (MHYPER) vandaag waard?
De live MHYPER prijs in USD is 1.05 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige MHYPER naar USD prijs?
De huidige prijs van MHYPER naar USD is $ 1.05. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Midas mHYPER?
De marktkapitalisatie van MHYPER is $ 202.20M USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van MHYPER?
De circulerende voorraad van MHYPER is 192.56M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van MHYPER?
MHYPER bereikte een ATH-prijs van 1.05 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van MHYPER?
MHYPER zag een ATL-prijs van 1.024 USD.
Wat is het handelsvolume van MHYPER?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van MHYPER is -- USD.
Zal MHYPER dit jaar hoger gaan?
MHYPER kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de MHYPER prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 21:33:22 (UTC+8)

Midas mHYPER (MHYPER) Belangrijke updates uit de sector

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

