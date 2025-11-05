Midas mHYPER (MHYPER) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: 24u laag $ 1.049 24u hoog $ 1.05 Hoogste prijs ooit $ 1.05 Laagste prijs $ 1.024 Prijswijziging (1u) 0.00% Prijswijziging (1D) +0.09% Prijswijziging (7D) +0.16%

Midas mHYPER (MHYPER) real-time prijs is $1.05. De afgelopen 24 uur werd er MHYPER verhandeld tussen een laagtepunt van $ 1.049 en een hoogtepunt van $ 1.05, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De MHYPER hoogste prijs aller tijden is $ 1.05, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 1.024 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is MHYPER met 0.00% veranderd in het afgelopen uur, +0.09% in de afgelopen 24 uur en +0.16% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Midas mHYPER (MHYPER) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 202.20M Volume (24u) -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 181.97M Circulerende voorraad 192.56M Totale voorraad 173,297,980.3382302

De huidige marktkapitalisatie van Midas mHYPER is $ 202.20M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van MHYPER is 192.56M, met een totale voorraad van 173297980.3382302. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 181.97M.