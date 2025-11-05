Midas mAPOLLO (MAPOLLO) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: 24u laag $ 1.044 24u hoog $ 1.044 Hoogste prijs ooit $ 1.044 Laagste prijs $ 1.019 Prijswijziging (1u) 0.00% Prijswijziging (1D) 0.00% Prijswijziging (7D) +0.18%

Midas mAPOLLO (MAPOLLO) real-time prijs is $1.044. De afgelopen 24 uur werd er MAPOLLO verhandeld tussen een laagtepunt van $ 1.044 en een hoogtepunt van $ 1.044, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De MAPOLLO hoogste prijs aller tijden is $ 1.044, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 1.019 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is MAPOLLO met 0.00% veranderd in het afgelopen uur, 0.00% in de afgelopen 24 uur en +0.18% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Midas mAPOLLO (MAPOLLO) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 20.62M Volume (24u) -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 20.62M Circulerende voorraad 19.76M Totale voorraad 19,756,387.58667273

De huidige marktkapitalisatie van Midas mAPOLLO is $ 20.62M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van MAPOLLO is 19.76M, met een totale voorraad van 19756387.58667273. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 20.62M.