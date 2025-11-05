MICROWAVED (MICROWAVED) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 $ 0 $ 0 24u laag $ 0 $ 0 $ 0 24u hoog 24u laag $ 0$ 0 $ 0 24u hoog $ 0$ 0 $ 0 Hoogste prijs ooit $ 0$ 0 $ 0 Laagste prijs $ 0$ 0 $ 0 Prijswijziging (1u) -0.54% Prijswijziging (1D) -2.12% Prijswijziging (7D) -27.68% Prijswijziging (7D) -27.68%

MICROWAVED (MICROWAVED) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er MICROWAVED verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De MICROWAVED hoogste prijs aller tijden is $ 0, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is MICROWAVED met -0.54% veranderd in het afgelopen uur, -2.12% in de afgelopen 24 uur en -27.68% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

MICROWAVED (MICROWAVED) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 16.36K$ 16.36K $ 16.36K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 16.36K$ 16.36K $ 16.36K Circulerende voorraad 999.78M 999.78M 999.78M Totale voorraad 999,778,964.444735 999,778,964.444735 999,778,964.444735

De huidige marktkapitalisatie van MICROWAVED is $ 16.36K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van MICROWAVED is 999.78M, met een totale voorraad van 999778964.444735. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 16.36K.