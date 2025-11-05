Meter Stable (MTR) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.480927 $ 0.480927 $ 0.480927 24u laag $ 0.489296 $ 0.489296 $ 0.489296 24u hoog 24u laag $ 0.480927$ 0.480927 $ 0.480927 24u hoog $ 0.489296$ 0.489296 $ 0.489296 Hoogste prijs ooit $ 32.69$ 32.69 $ 32.69 Laagste prijs $ 0.181504$ 0.181504 $ 0.181504 Prijswijziging (1u) -0.00% Prijswijziging (1D) +1.12% Prijswijziging (7D) -7.73% Prijswijziging (7D) -7.73%

Meter Stable (MTR) real-time prijs is $0.487619. De afgelopen 24 uur werd er MTR verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.480927 en een hoogtepunt van $ 0.489296, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De MTR hoogste prijs aller tijden is $ 32.69, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.181504 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is MTR met -0.00% veranderd in het afgelopen uur, +1.12% in de afgelopen 24 uur en -7.73% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Meter Stable (MTR) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 191.01K$ 191.01K $ 191.01K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 191.01K$ 191.01K $ 191.01K Circulerende voorraad 391.72K 391.72K 391.72K Totale voorraad 391,721.0 391,721.0 391,721.0

De huidige marktkapitalisatie van Meter Stable is $ 191.01K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van MTR is 391.72K, met een totale voorraad van 391721.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 191.01K.