BeursDEX+
Koop cryptoMarktenSpotFutures500XEarnEvenementen
Meer
De live Meter Stable prijs vandaag is 0.487619 USD. Volg realtime MTR naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de MTR prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.De live Meter Stable prijs vandaag is 0.487619 USD. Volg realtime MTR naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de MTR prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over MTR

MTR Prijsinformatie

Wat is MTR

MTR officiële website

MTR tokenomie

MTR Prijsvoorspelling

Verdien

Airdrop+

Nieuws

Blog

Leren

Meter Stable logo

Meter Stable Prijs (MTR)

Niet genoteerd

1 MTR naar USD live prijs:

$0.487619
$0.487619$0.487619
+1.10%1D
mexc
Deze tokengegevens zijn afkomstig van derden. MEXC fungeert uitsluitend als informatie-aggregator. Ontdek andere genoteerde tokens op de MEXC Spotmarkt!
USD
Meter Stable (MTR) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 23:19:51 (UTC+8)

Meter Stable (MTR) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0.480927
$ 0.480927$ 0.480927
24u laag
$ 0.489296
$ 0.489296$ 0.489296
24u hoog

$ 0.480927
$ 0.480927$ 0.480927

$ 0.489296
$ 0.489296$ 0.489296

$ 32.69
$ 32.69$ 32.69

$ 0.181504
$ 0.181504$ 0.181504

-0.00%

+1.12%

-7.73%

-7.73%

Meter Stable (MTR) real-time prijs is $0.487619. De afgelopen 24 uur werd er MTR verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.480927 en een hoogtepunt van $ 0.489296, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De MTR hoogste prijs aller tijden is $ 32.69, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.181504 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is MTR met -0.00% veranderd in het afgelopen uur, +1.12% in de afgelopen 24 uur en -7.73% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Meter Stable (MTR) Marktinformatie

$ 191.01K
$ 191.01K$ 191.01K

--
----

$ 191.01K
$ 191.01K$ 191.01K

391.72K
391.72K 391.72K

391,721.0
391,721.0 391,721.0

De huidige marktkapitalisatie van Meter Stable is $ 191.01K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van MTR is 391.72K, met een totale voorraad van 391721.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 191.01K.

Meter Stable (MTR) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van Meter Stable naar USD $ +0.00542355.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van Meter Stable naar USD $ +0.0171227899.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van Meter Stable naar USD $ -0.0418744279.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van Meter Stable naar USD $ 0.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ +0.00542355+1.12%
30 dagen$ +0.0171227899+3.51%
60 dagen$ -0.0418744279-8.58%
90 dagen$ 0--

Wat is Meter Stable (MTR)?

Meter is a Proof-of-Work-mined, permissionless, stable cryptocurrency that eliminates counterparty, regulatory, and oracle risks found with crypto- and fiat-backed coins.

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd. Het platform staat bekend om de grootste selectie aan tokens, de snelste nieuwste tokennoteringen en de laagste handelskosten op de markt. Word nu lid van MEXC en profiteer van uitstekende liquiditeit en de scherpste handelskosten.

Meter Stable (MTR) hulpbron

Officiële website

Meter Stable Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Meter Stable (MTR) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Meter Stable (MTR) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Meter Stable te bekijken.

Bekijk nu de Meter Stable prijsvoorspelling !

MTR naar lokale valuta's

Meter Stable (MTR) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Meter Stable (MTR) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van MTR token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over Meter Stable (MTR)

Hoeveel is Meter Stable (MTR) vandaag waard?
De live MTR prijs in USD is 0.487619 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige MTR naar USD prijs?
De huidige prijs van MTR naar USD is $ 0.487619. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Meter Stable?
De marktkapitalisatie van MTR is $ 191.01K USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van MTR?
De circulerende voorraad van MTR is 391.72K USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van MTR?
MTR bereikte een ATH-prijs van 32.69 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van MTR?
MTR zag een ATL-prijs van 0.181504 USD.
Wat is het handelsvolume van MTR?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van MTR is -- USD.
Zal MTR dit jaar hoger gaan?
MTR kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de MTR prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 23:19:51 (UTC+8)

Meter Stable (MTR) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 17:18:00Industrie-updates
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

POPULAIR

Momenteel populaire cryptocurrency's die veel marktaandacht krijgen

Bitcoin logo

Bitcoin

BTC

$103,232.75
$103,232.75$103,232.75

+0.04%

Ethereum logo

Ethereum

ETH

$3,360.81
$3,360.81$3,360.81

-4.17%

Solana logo

Solana

SOL

$158.72
$158.72$158.72

-1.70%

USDCoin logo

USDCoin

USDC

$1.0001
$1.0001$1.0001

0.00%

Momentum logo

Momentum

MMT

$0.9789
$0.9789$0.9789

+30.95%

TOPvolume

De cryptocurrency's met het hoogste handelsvolume

Bitcoin logo

Bitcoin

BTC

$103,232.75
$103,232.75$103,232.75

+0.04%

Ethereum logo

Ethereum

ETH

$3,360.81
$3,360.81$3,360.81

-4.17%

XRP logo

XRP

XRP

$2.2587
$2.2587$2.2587

-1.02%

Solana logo

Solana

SOL

$158.72
$158.72$158.72

-1.70%

DOGE logo

DOGE

DOGE

$0.16598
$0.16598$0.16598

+1.25%

Nieuw toegevoegd

Onlangs genoteerde cryptocurrency's die beschikbaar zijn voor handel

UnifAI logo

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

SN64 logo

SN64

SN64

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism logo

Sentism

SENTIS

$0.03585
$0.03585$0.03585

+43.40%

MemeMarket logo

MemeMarket

MFUN

$0.01087
$0.01087$0.01087

+44.93%

Backstage logo

Backstage

BKS

$0.00836
$0.00836$0.00836

+28.61%

Topstijgers

De beste cryptopumps van vandaag

Intuition logo

Intuition

TRUST

$0.2212
$0.2212$0.2212

+342.40%

Datasoul logo

Datasoul

DATASOUL

$0.0000000049143
$0.0000000049143$0.0000000049143

+250.97%

JUICY logo

JUICY

JUICY

$0.2214
$0.2214$0.2214

+238.01%

NexAIPhone logo

NexAIPhone

NEXAIPHONE

$0.000008854
$0.000008854$0.000008854

+131.96%

Giggle Fund logo

Giggle Fund

GIGGLE

$174.31
$174.31$174.31

+111.87%