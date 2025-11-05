MAX (MAX) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 $ 0 $ 0 24u laag $ 0 $ 0 $ 0 24u hoog 24u laag $ 0$ 0 $ 0 24u hoog $ 0$ 0 $ 0 Hoogste prijs ooit $ 0.207775$ 0.207775 $ 0.207775 Laagste prijs $ 0$ 0 $ 0 Prijswijziging (1u) +0.24% Prijswijziging (1D) -3.08% Prijswijziging (7D) -30.30% Prijswijziging (7D) -30.30%

MAX (MAX) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er MAX verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De MAX hoogste prijs aller tijden is $ 0.207775, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is MAX met +0.24% veranderd in het afgelopen uur, -3.08% in de afgelopen 24 uur en -30.30% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

MAX (MAX) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 954.59K$ 954.59K $ 954.59K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 954.59K$ 954.59K $ 954.59K Circulerende voorraad 999.67M 999.67M 999.67M Totale voorraad 999,671,409.613565 999,671,409.613565 999,671,409.613565

De huidige marktkapitalisatie van MAX is $ 954.59K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van MAX is 999.67M, met een totale voorraad van 999671409.613565. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 954.59K.