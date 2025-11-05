Mars Protocol (MARS) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.00877554 $ 0.00877554 $ 0.00877554 24u laag $ 0.00992362 $ 0.00992362 $ 0.00992362 24u hoog 24u laag $ 0.00877554$ 0.00877554 $ 0.00877554 24u hoog $ 0.00992362$ 0.00992362 $ 0.00992362 Hoogste prijs ooit $ 0.512804$ 0.512804 $ 0.512804 Laagste prijs $ 0$ 0 $ 0 Prijswijziging (1u) -6.58% Prijswijziging (1D) -7.93% Prijswijziging (7D) -41.16% Prijswijziging (7D) -41.16%

Mars Protocol (MARS) real-time prijs is $0.00879818. De afgelopen 24 uur werd er MARS verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00877554 en een hoogtepunt van $ 0.00992362, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De MARS hoogste prijs aller tijden is $ 0.512804, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is MARS met -6.58% veranderd in het afgelopen uur, -7.93% in de afgelopen 24 uur en -41.16% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Mars Protocol (MARS) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 2.34M$ 2.34M $ 2.34M Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 4.02M$ 4.02M $ 4.02M Circulerende voorraad 266.47M 266.47M 266.47M Totale voorraad 457,083,938.78 457,083,938.78 457,083,938.78

De huidige marktkapitalisatie van Mars Protocol is $ 2.34M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van MARS is 266.47M, met een totale voorraad van 457083938.78. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 4.02M.