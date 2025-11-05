BeursDEX+
Koop cryptoMarktenSpotFutures500XEarnEvenementen
Meer
De live MacroHard prijs vandaag is 0.00257165 USD. Volg realtime MHRD naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de MHRD prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.De live MacroHard prijs vandaag is 0.00257165 USD. Volg realtime MHRD naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de MHRD prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over MHRD

MHRD Prijsinformatie

Wat is MHRD

MHRD officiële website

MHRD tokenomie

MHRD Prijsvoorspelling

Verdien

Airdrop+

Nieuws

Blog

Leren

MacroHard logo

MacroHard Prijs (MHRD)

Niet genoteerd

1 MHRD naar USD live prijs:

$0.0025646
$0.0025646$0.0025646
+2.40%1D
mexc
Deze tokengegevens zijn afkomstig van derden. MEXC fungeert uitsluitend als informatie-aggregator. Ontdek andere genoteerde tokens op de MEXC Spotmarkt!
USD
MacroHard (MHRD) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 21:29:00 (UTC+8)

MacroHard (MHRD) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0.00217762
$ 0.00217762$ 0.00217762
24u laag
$ 0.00260022
$ 0.00260022$ 0.00260022
24u hoog

$ 0.00217762
$ 0.00217762$ 0.00217762

$ 0.00260022
$ 0.00260022$ 0.00260022

$ 0.057629
$ 0.057629$ 0.057629

$ 0.00084622
$ 0.00084622$ 0.00084622

+0.71%

+2.58%

+19.42%

+19.42%

MacroHard (MHRD) real-time prijs is $0.00257165. De afgelopen 24 uur werd er MHRD verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00217762 en een hoogtepunt van $ 0.00260022, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De MHRD hoogste prijs aller tijden is $ 0.057629, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00084622 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is MHRD met +0.71% veranderd in het afgelopen uur, +2.58% in de afgelopen 24 uur en +19.42% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

MacroHard (MHRD) Marktinformatie

$ 2.57M
$ 2.57M$ 2.57M

--
----

$ 2.57M
$ 2.57M$ 2.57M

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van MacroHard is $ 2.57M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van MHRD is 1.00B, met een totale voorraad van 1000000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 2.57M.

MacroHard (MHRD) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van MacroHard naar USD $ 0.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van MacroHard naar USD $ +0.0007105921.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van MacroHard naar USD $ -0.0005120803.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van MacroHard naar USD $ 0.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ 0+2.58%
30 dagen$ +0.0007105921+27.63%
60 dagen$ -0.0005120803-19.91%
90 dagen$ 0--

Wat is MacroHard (MHRD)?

We don’t do soft. We do smart contracts. Born in Gork. Trained to deploy. Telegram Twitter WHAT THE HELL IS MACROHARD? MacroHard is the rogue camp for AI on-chain. We don’t run models — we run agents. We don’t build SaaS — we mint coins. We don’t do overtime — we go on-chain. You’re not raising an AI — you’re raising a cult.

WHY "MACROHARD"?

Microsoft = Micro + Soft

MacroHard = Macro + Hard

ROADMAP Phase 1

  • Testnet launch, agents begin to cause trouble Phase 3
  • Integration with Ref and Farcaster, agents start posting memes

Phase 0

  • Trademark registered
  • Got Microsoft’s attention
  • No lawsuits yet Phase 2
  • DAO agent coordination layer goes live, unions form Phase 4
  • Copilot gets hacked by agents Phase ∞
  • Everyone has an AI army. Nobody uses Microsoft. JOIN US OR STAY IN OFFICE 365 We’re not promising AI will replace you. But we do promise: One day, you’ll kneel… before the degen agent you trained yourself.

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd. Het platform staat bekend om de grootste selectie aan tokens, de snelste nieuwste tokennoteringen en de laagste handelskosten op de markt. Word nu lid van MEXC en profiteer van uitstekende liquiditeit en de scherpste handelskosten.

MacroHard (MHRD) hulpbron

Officiële website

MacroHard Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal MacroHard (MHRD) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je MacroHard (MHRD) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor MacroHard te bekijken.

Bekijk nu de MacroHard prijsvoorspelling !

MHRD naar lokale valuta's

MacroHard (MHRD) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van MacroHard (MHRD) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van MHRD token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over MacroHard (MHRD)

Hoeveel is MacroHard (MHRD) vandaag waard?
De live MHRD prijs in USD is 0.00257165 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige MHRD naar USD prijs?
De huidige prijs van MHRD naar USD is $ 0.00257165. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van MacroHard?
De marktkapitalisatie van MHRD is $ 2.57M USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van MHRD?
De circulerende voorraad van MHRD is 1.00B USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van MHRD?
MHRD bereikte een ATH-prijs van 0.057629 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van MHRD?
MHRD zag een ATL-prijs van 0.00084622 USD.
Wat is het handelsvolume van MHRD?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van MHRD is -- USD.
Zal MHRD dit jaar hoger gaan?
MHRD kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de MHRD prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 21:29:00 (UTC+8)

MacroHard (MHRD) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 17:18:00Industrie-updates
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

POPULAIR

Momenteel populaire cryptocurrency's die veel marktaandacht krijgen

Bitcoin logo

Bitcoin

BTC

$102,545.15
$102,545.15$102,545.15

-0.61%

Ethereum logo

Ethereum

ETH

$3,335.71
$3,335.71$3,335.71

-4.89%

Solana logo

Solana

SOL

$158.41
$158.41$158.41

-1.90%

USDCoin logo

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

-0.01%

Momentum logo

Momentum

MMT

$1.1679
$1.1679$1.1679

+56.24%

TOPvolume

De cryptocurrency's met het hoogste handelsvolume

Bitcoin logo

Bitcoin

BTC

$102,545.15
$102,545.15$102,545.15

-0.61%

Ethereum logo

Ethereum

ETH

$3,335.71
$3,335.71$3,335.71

-4.89%

Solana logo

Solana

SOL

$158.41
$158.41$158.41

-1.90%

XRP logo

XRP

XRP

$2.2502
$2.2502$2.2502

-1.39%

DOGE logo

DOGE

DOGE

$0.16439
$0.16439$0.16439

+0.28%

Nieuw toegevoegd

Onlangs genoteerde cryptocurrency's die beschikbaar zijn voor handel

UnifAI logo

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism logo

Sentism

SENTIS

$0.04239
$0.04239$0.04239

+69.56%

MemeMarket logo

MemeMarket

MFUN

$0.01061
$0.01061$0.01061

+41.46%

Backstage logo

Backstage

BKS

$0.00489
$0.00489$0.00489

-24.76%

Intuition logo

Intuition

TRUST

$0.2544
$0.2544$0.2544

+408.80%

Topstijgers

De beste cryptopumps van vandaag

Intuition logo

Intuition

TRUST

$0.2544
$0.2544$0.2544

+408.80%

PlayMindProtocol logo

PlayMindProtocol

PMIND

$0.06900
$0.06900$0.06900

+349.80%

Datasoul logo

Datasoul

DATASOUL

$0.0000000046119
$0.0000000046119$0.0000000046119

+229.37%

JUICY logo

JUICY

JUICY

$0.1876
$0.1876$0.1876

+186.41%

NexAIPhone logo

NexAIPhone

NEXAIPHONE

$0.000008589
$0.000008589$0.000008589

+125.01%