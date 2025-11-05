MacroHard (MHRD) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.00217762 24u laag $ 0.00260022 24u hoog Hoogste prijs ooit $ 0.057629 Laagste prijs $ 0.00084622 Prijswijziging (1u) +0.71% Prijswijziging (1D) +2.58% Prijswijziging (7D) +19.42%

MacroHard (MHRD) real-time prijs is $0.00257165. De afgelopen 24 uur werd er MHRD verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00217762 en een hoogtepunt van $ 0.00260022, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De MHRD hoogste prijs aller tijden is $ 0.057629, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00084622 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is MHRD met +0.71% veranderd in het afgelopen uur, +2.58% in de afgelopen 24 uur en +19.42% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

MacroHard (MHRD) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 2.57M Volume (24u) -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 2.57M Circulerende voorraad 1.00B Totale voorraad 1,000,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van MacroHard is $ 2.57M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van MHRD is 1.00B, met een totale voorraad van 1000000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 2.57M.