De live Lumpy prijs vandaag is 0 USD. Volg realtime LUMPY naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de LUMPY prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.De live Lumpy prijs vandaag is 0 USD. Volg realtime LUMPY naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de LUMPY prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over LUMPY

LUMPY Prijsinformatie

Wat is LUMPY

LUMPY officiële website

LUMPY tokenomie

LUMPY Prijsvoorspelling

Verdien

Airdrop+

Nieuws

Blog

Leren

Lumpy logo

Lumpy Prijs (LUMPY)

Niet genoteerd

1 LUMPY naar USD live prijs:

$0.00018776
$0.00018776$0.00018776
-3.80%1D
mexc
Deze tokengegevens zijn afkomstig van derden. MEXC fungeert uitsluitend als informatie-aggregator. Ontdek andere genoteerde tokens op de MEXC Spotmarkt!
USD
Lumpy (LUMPY) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 23:13:59 (UTC+8)

Lumpy (LUMPY) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0
$ 0$ 0
24u laag
$ 0
$ 0$ 0
24u hoog

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.04%

-3.53%

-10.77%

-10.77%

Lumpy (LUMPY) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er LUMPY verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De LUMPY hoogste prijs aller tijden is $ 0, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is LUMPY met -0.04% veranderd in het afgelopen uur, -3.53% in de afgelopen 24 uur en -10.77% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Lumpy (LUMPY) Marktinformatie

$ 181.19K
$ 181.19K$ 181.19K

--
----

$ 181.19K
$ 181.19K$ 181.19K

963.82M
963.82M 963.82M

963,815,039.5394627
963,815,039.5394627 963,815,039.5394627

De huidige marktkapitalisatie van Lumpy is $ 181.19K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van LUMPY is 963.82M, met een totale voorraad van 963815039.5394627. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 181.19K.

Lumpy (LUMPY) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van Lumpy naar USD $ 0.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van Lumpy naar USD $ 0.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van Lumpy naar USD $ 0.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van Lumpy naar USD $ 0.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ 0-3.53%
30 dagen$ 0-20.23%
60 dagen$ 0-23.87%
90 dagen$ 0--

Wat is Lumpy (LUMPY)?

Lumpy is a community-driven meme token built on the foundations of safety, education, community, fun, and creativity. Lumpy has a strong, long-term, active global member base who produces entertaining content, shares ideas, and fosters a sense of inclusiveness. The Lumpy team further extends its community approach to outside its own walls through regular collabs with other projects and co-hosts weekly spaces on X under the official Base Builders account.

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd. Het platform staat bekend om de grootste selectie aan tokens, de snelste nieuwste tokennoteringen en de laagste handelskosten op de markt. Word nu lid van MEXC en profiteer van uitstekende liquiditeit en de scherpste handelskosten.

Lumpy (LUMPY) hulpbron

Officiële website

Lumpy Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Lumpy (LUMPY) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Lumpy (LUMPY) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Lumpy te bekijken.

Bekijk nu de Lumpy prijsvoorspelling !

LUMPY naar lokale valuta's

Lumpy (LUMPY) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Lumpy (LUMPY) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van LUMPY token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over Lumpy (LUMPY)

Hoeveel is Lumpy (LUMPY) vandaag waard?
De live LUMPY prijs in USD is 0 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige LUMPY naar USD prijs?
De huidige prijs van LUMPY naar USD is $ 0. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Lumpy?
De marktkapitalisatie van LUMPY is $ 181.19K USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van LUMPY?
De circulerende voorraad van LUMPY is 963.82M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van LUMPY?
LUMPY bereikte een ATH-prijs van 0 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van LUMPY?
LUMPY zag een ATL-prijs van 0 USD.
Wat is het handelsvolume van LUMPY?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van LUMPY is -- USD.
Zal LUMPY dit jaar hoger gaan?
LUMPY kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de LUMPY prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 23:13:59 (UTC+8)

Lumpy (LUMPY) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 17:18:00Industrie-updates
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

