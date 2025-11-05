Lightspeed (SPEED) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.00039417 $ 0.00039417 $ 0.00039417 24u laag $ 0.00050923 $ 0.00050923 $ 0.00050923 24u hoog 24u laag $ 0.00039417$ 0.00039417 $ 0.00039417 24u hoog $ 0.00050923$ 0.00050923 $ 0.00050923 Hoogste prijs ooit $ 0.00236018$ 0.00236018 $ 0.00236018 Laagste prijs $ 0.00028321$ 0.00028321 $ 0.00028321 Prijswijziging (1u) -0.08% Prijswijziging (1D) +4.41% Prijswijziging (7D) -20.45% Prijswijziging (7D) -20.45%

Lightspeed (SPEED) real-time prijs is $0.00047002. De afgelopen 24 uur werd er SPEED verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00039417 en een hoogtepunt van $ 0.00050923, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De SPEED hoogste prijs aller tijden is $ 0.00236018, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00028321 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is SPEED met -0.08% veranderd in het afgelopen uur, +4.41% in de afgelopen 24 uur en -20.45% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Lightspeed (SPEED) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 121.03K$ 121.03K $ 121.03K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 140.87K$ 140.87K $ 140.87K Circulerende voorraad 257.57M 257.57M 257.57M Totale voorraad 299,792,458.0 299,792,458.0 299,792,458.0

De huidige marktkapitalisatie van Lightspeed is $ 121.03K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van SPEED is 257.57M, met een totale voorraad van 299792458.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 140.87K.