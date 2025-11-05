Libra (LIBRA) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.00819019 $ 0.00819019 $ 0.00819019 24u laag $ 0.01008601 $ 0.01008601 $ 0.01008601 24u hoog 24u laag $ 0.00819019$ 0.00819019 $ 0.00819019 24u hoog $ 0.01008601$ 0.01008601 $ 0.01008601 Hoogste prijs ooit $ 0.752851$ 0.752851 $ 0.752851 Laagste prijs $ 0.00708354$ 0.00708354 $ 0.00708354 Prijswijziging (1u) +0.47% Prijswijziging (1D) -1.21% Prijswijziging (7D) -25.38% Prijswijziging (7D) -25.38%

Libra (LIBRA) real-time prijs is $0.00960226. De afgelopen 24 uur werd er LIBRA verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00819019 en een hoogtepunt van $ 0.01008601, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De LIBRA hoogste prijs aller tijden is $ 0.752851, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00708354 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is LIBRA met +0.47% veranderd in het afgelopen uur, -1.21% in de afgelopen 24 uur en -25.38% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Libra (LIBRA) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 2.46M$ 2.46M $ 2.46M Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 9.60M$ 9.60M $ 9.60M Circulerende voorraad 256.42M 256.42M 256.42M Totale voorraad 999,989,195.057901 999,989,195.057901 999,989,195.057901

De huidige marktkapitalisatie van Libra is $ 2.46M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van LIBRA is 256.42M, met een totale voorraad van 999989195.057901. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 9.60M.