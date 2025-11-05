Koru (KORU) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 $ 0 $ 0 24u laag $ 0 $ 0 $ 0 24u hoog 24u laag $ 0$ 0 $ 0 24u hoog $ 0$ 0 $ 0 Hoogste prijs ooit $ 0$ 0 $ 0 Laagste prijs $ 0$ 0 $ 0 Prijswijziging (1u) -0.63% Prijswijziging (1D) -9.12% Prijswijziging (7D) -17.95% Prijswijziging (7D) -17.95%

Koru (KORU) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er KORU verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De KORU hoogste prijs aller tijden is $ 0, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is KORU met -0.63% veranderd in het afgelopen uur, -9.12% in de afgelopen 24 uur en -17.95% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Koru (KORU) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 29.72K$ 29.72K $ 29.72K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 29.72K$ 29.72K $ 29.72K Circulerende voorraad 494.47M 494.47M 494.47M Totale voorraad 494,465,969.591776 494,465,969.591776 494,465,969.591776

De huidige marktkapitalisatie van Koru is $ 29.72K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van KORU is 494.47M, met een totale voorraad van 494465969.591776. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 29.72K.