KnockOut Games (GG) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: 24u laag $ 0.00193583 24u hoog $ 0.00223327 Hoogste prijs ooit $ 0.00457556 Laagste prijs $ 0 Prijswijziging (1u) +0.36% Prijswijziging (1D) -8.02% Prijswijziging (7D) -28.68%

KnockOut Games (GG) real-time prijs is $0.00203519. De afgelopen 24 uur werd er GG verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00193583 en een hoogtepunt van $ 0.00223327, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De GG hoogste prijs aller tijden is $ 0.00457556, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is GG met +0.36% veranderd in het afgelopen uur, -8.02% in de afgelopen 24 uur en -28.68% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

KnockOut Games (GG) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 2.04M Volume (24u) -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 2.04M Circulerende voorraad 1.00B Totale voorraad 1,000,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van KnockOut Games is $ 2.04M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van GG is 1.00B, met een totale voorraad van 1000000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 2.04M.