De live Itty Bitty prijs vandaag is 0 USD. Volg realtime ITTY naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de ITTY prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.De live Itty Bitty prijs vandaag is 0 USD. Volg realtime ITTY naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de ITTY prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over ITTY

ITTY Prijsinformatie

Wat is ITTY

ITTY officiële website

ITTY tokenomie

ITTY Prijsvoorspelling

Itty Bitty logo

Itty Bitty Prijs (ITTY)

Niet genoteerd

1 ITTY naar USD live prijs:

--
----
-17.10%1D
mexc
Deze tokengegevens zijn afkomstig van derden. MEXC fungeert uitsluitend als informatie-aggregator. Ontdek andere genoteerde tokens op de MEXC Spotmarkt!
USD
Itty Bitty (ITTY) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 23:06:25 (UTC+8)

Itty Bitty (ITTY) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0
$ 0$ 0
24u laag
$ 0
$ 0$ 0
24u hoog

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-2.49%

-17.17%

-35.38%

-35.38%

Itty Bitty (ITTY) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er ITTY verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De ITTY hoogste prijs aller tijden is $ 0, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is ITTY met -2.49% veranderd in het afgelopen uur, -17.17% in de afgelopen 24 uur en -35.38% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Itty Bitty (ITTY) Marktinformatie

$ 65.21K
$ 65.21K$ 65.21K

--
----

$ 65.21K
$ 65.21K$ 65.21K

999.87M
999.87M 999.87M

999,871,446.660046
999,871,446.660046 999,871,446.660046

De huidige marktkapitalisatie van Itty Bitty is $ 65.21K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van ITTY is 999.87M, met een totale voorraad van 999871446.660046. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 65.21K.

Itty Bitty (ITTY) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van Itty Bitty naar USD $ 0.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van Itty Bitty naar USD $ 0.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van Itty Bitty naar USD $ 0.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van Itty Bitty naar USD $ 0.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ 0-17.17%
30 dagen$ 0-70.37%
60 dagen$ 0--
90 dagen$ 0--

Wat is Itty Bitty (ITTY)?

Itty Bitty is the tiniest meme coin on Solana, created to embrace the power of being small in a big world. It’s not about serious utility—it’s about laughter, vibes, and tiny wins with huge potential. From his ridiculously small hands to his massive ambition, Itty Bitty has charmed his way into the hearts of degens. The project thrives on fun, social engagement, and creative storytelling, with a clear meme identity that fuels its organic growth. Itty Bitty is here to prove that even the smallest tokens can dream big.

Itty Bitty (ITTY) hulpbron

Officiële website

Itty Bitty Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Itty Bitty (ITTY) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Itty Bitty (ITTY) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Itty Bitty te bekijken.

Bekijk nu de Itty Bitty prijsvoorspelling !

ITTY naar lokale valuta's

Itty Bitty (ITTY) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Itty Bitty (ITTY) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van ITTY token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over Itty Bitty (ITTY)

Hoeveel is Itty Bitty (ITTY) vandaag waard?
De live ITTY prijs in USD is 0 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige ITTY naar USD prijs?
De huidige prijs van ITTY naar USD is $ 0. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Itty Bitty?
De marktkapitalisatie van ITTY is $ 65.21K USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van ITTY?
De circulerende voorraad van ITTY is 999.87M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van ITTY?
ITTY bereikte een ATH-prijs van 0 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van ITTY?
ITTY zag een ATL-prijs van 0 USD.
Wat is het handelsvolume van ITTY?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van ITTY is -- USD.
Zal ITTY dit jaar hoger gaan?
ITTY kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de ITTY prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

