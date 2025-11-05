IMPULSE (IMPULSE) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 $ 0 $ 0 24u laag $ 0 $ 0 $ 0 24u hoog 24u laag $ 0$ 0 $ 0 24u hoog $ 0$ 0 $ 0 Hoogste prijs ooit $ 0$ 0 $ 0 Laagste prijs $ 0$ 0 $ 0 Prijswijziging (1u) -- Prijswijziging (1D) -16.10% Prijswijziging (7D) -28.35% Prijswijziging (7D) -28.35%

IMPULSE (IMPULSE) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er IMPULSE verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De IMPULSE hoogste prijs aller tijden is $ 0, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is IMPULSE met -- veranderd in het afgelopen uur, -16.10% in de afgelopen 24 uur en -28.35% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

IMPULSE (IMPULSE) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 55.03K$ 55.03K $ 55.03K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 55.03K$ 55.03K $ 55.03K Circulerende voorraad 997.96M 997.96M 997.96M Totale voorraad 997,958,329.868929 997,958,329.868929 997,958,329.868929

De huidige marktkapitalisatie van IMPULSE is $ 55.03K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van IMPULSE is 997.96M, met een totale voorraad van 997958329.868929. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 55.03K.