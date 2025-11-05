BeursDEX+
De live IMPULSE prijs vandaag is 0 USD. Volg realtime IMPULSE naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de IMPULSE prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over IMPULSE

IMPULSE Prijsinformatie

Wat is IMPULSE

IMPULSE officiële website

IMPULSE tokenomie

IMPULSE Prijsvoorspelling

IMPULSE Prijs (IMPULSE)

Niet genoteerd

1 IMPULSE naar USD live prijs:

--
----
-16.10%1D
mexc
USD
IMPULSE (IMPULSE) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 23:04:26 (UTC+8)

IMPULSE (IMPULSE) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0
$ 0$ 0
24u laag
$ 0
$ 0$ 0
24u hoog

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

-16.10%

-28.35%

-28.35%

IMPULSE (IMPULSE) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er IMPULSE verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De IMPULSE hoogste prijs aller tijden is $ 0, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is IMPULSE met -- veranderd in het afgelopen uur, -16.10% in de afgelopen 24 uur en -28.35% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

IMPULSE (IMPULSE) Marktinformatie

$ 55.03K
$ 55.03K$ 55.03K

--
----

$ 55.03K
$ 55.03K$ 55.03K

997.96M
997.96M 997.96M

997,958,329.868929
997,958,329.868929 997,958,329.868929

De huidige marktkapitalisatie van IMPULSE is $ 55.03K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van IMPULSE is 997.96M, met een totale voorraad van 997958329.868929. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 55.03K.

IMPULSE (IMPULSE) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van IMPULSE naar USD $ 0.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van IMPULSE naar USD $ 0.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van IMPULSE naar USD $ 0.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van IMPULSE naar USD $ 0.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ 0-16.10%
30 dagen$ 0-40.62%
60 dagen$ 0-82.45%
90 dagen$ 0--

Wat is IMPULSE (IMPULSE)?

Impulse is a story-driven onchain IP shaped at its core by art and lore, where every creative decision ties back to narrative depth and worldbuilding. What makes Impulse distinct is our commitment to storytelling as the foundation for everything we do, ensuring the project remains authentic and immersive. Beyond simply crafting compelling tales, our ambition is to grow this into one of the biggest and most recognizable brands in the web3 space. While we pursue large-scale expansion and visibility, we remain dedicated to keeping lore and storytelling at the forefront, ensuring that the heart of Impulse always stays true to the imaginative universe that started it all.

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd. Het platform staat bekend om de grootste selectie aan tokens, de snelste nieuwste tokennoteringen en de laagste handelskosten op de markt. Word nu lid van MEXC en profiteer van uitstekende liquiditeit en de scherpste handelskosten.

IMPULSE (IMPULSE) hulpbron

Officiële website

IMPULSE Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal IMPULSE (IMPULSE) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je IMPULSE (IMPULSE) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor IMPULSE te bekijken.

Bekijk nu de IMPULSE prijsvoorspelling !

IMPULSE naar lokale valuta's

IMPULSE (IMPULSE) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van IMPULSE (IMPULSE) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van IMPULSE token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over IMPULSE (IMPULSE)

Hoeveel is IMPULSE (IMPULSE) vandaag waard?
De live IMPULSE prijs in USD is 0 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige IMPULSE naar USD prijs?
De huidige prijs van IMPULSE naar USD is $ 0. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van IMPULSE?
De marktkapitalisatie van IMPULSE is $ 55.03K USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van IMPULSE?
De circulerende voorraad van IMPULSE is 997.96M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van IMPULSE?
IMPULSE bereikte een ATH-prijs van 0 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van IMPULSE?
IMPULSE zag een ATL-prijs van 0 USD.
Wat is het handelsvolume van IMPULSE?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van IMPULSE is -- USD.
Zal IMPULSE dit jaar hoger gaan?
IMPULSE kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de IMPULSE prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 23:04:26 (UTC+8)

IMPULSE (IMPULSE) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 17:18:00Industrie-updates
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

