De live Identified Flying Objects prijs vandaag is 0 USD. Volg realtime IFO naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de IFO prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Identified Flying Objects logo

Identified Flying Objects Prijs (IFO)

Niet genoteerd

1 IFO naar USD live prijs:

--
----
-8.60%1D
mexc
USD
Identified Flying Objects (IFO) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 23:03:58 (UTC+8)

Identified Flying Objects (IFO) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0
$ 0$ 0
24u laag
$ 0
$ 0$ 0
24u hoog

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.11%

-8.60%

-2.91%

-2.91%

Identified Flying Objects (IFO) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er IFO verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De IFO hoogste prijs aller tijden is $ 0, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is IFO met -0.11% veranderd in het afgelopen uur, -8.60% in de afgelopen 24 uur en -2.91% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Identified Flying Objects (IFO) Marktinformatie

$ 11.17K
$ 11.17K$ 11.17K

--
----

$ 11.17K
$ 11.17K$ 11.17K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van Identified Flying Objects is $ 11.17K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van IFO is 1.00B, met een totale voorraad van 1000000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 11.17K.

Identified Flying Objects (IFO) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van Identified Flying Objects naar USD $ 0.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van Identified Flying Objects naar USD $ 0.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van Identified Flying Objects naar USD $ 0.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van Identified Flying Objects naar USD $ 0.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ 0-8.60%
30 dagen$ 0-44.50%
60 dagen$ 0--
90 dagen$ 0--

Wat is Identified Flying Objects (IFO)?

The IFOnetwork introduces a decentralized global network designed to create a single, verified, real-time map of the sky. By leveraging a global network of citizen-scientists, advanced AI analysis, and the immutability of the Ethereum blockchain, IFOnetwork aims to identify, track, and classify all objects in Earth's atmosphere and low orbit. The native ERC20 token, $IFO, is the economic engine of this ecosystem, incentivizing data contribution and fueling the long-term vision of a transparent and monetizable data marketplace. Our mission begins with cataloging the sky and expands to providing critical, verifiable data on a global scale, including the long-term goal of monitoring weapons systems to promote transparency and global security.

Identified Flying Objects (IFO) hulpbron

Officiële website

Identified Flying Objects Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Identified Flying Objects (IFO) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Identified Flying Objects (IFO) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Identified Flying Objects te bekijken.

Bekijk nu de Identified Flying Objects prijsvoorspelling !

IFO naar lokale valuta's

Identified Flying Objects (IFO) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Identified Flying Objects (IFO) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van IFO token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over Identified Flying Objects (IFO)

Hoeveel is Identified Flying Objects (IFO) vandaag waard?
De live IFO prijs in USD is 0 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige IFO naar USD prijs?
De huidige prijs van IFO naar USD is $ 0. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Identified Flying Objects?
De marktkapitalisatie van IFO is $ 11.17K USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van IFO?
De circulerende voorraad van IFO is 1.00B USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van IFO?
IFO bereikte een ATH-prijs van 0 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van IFO?
IFO zag een ATL-prijs van 0 USD.
Wat is het handelsvolume van IFO?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van IFO is -- USD.
Zal IFO dit jaar hoger gaan?
IFO kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de IFO prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
