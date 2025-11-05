Identified Flying Objects (IFO) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 $ 0 $ 0 24u laag $ 0 $ 0 $ 0 24u hoog 24u laag $ 0$ 0 $ 0 24u hoog $ 0$ 0 $ 0 Hoogste prijs ooit $ 0$ 0 $ 0 Laagste prijs $ 0$ 0 $ 0 Prijswijziging (1u) -0.11% Prijswijziging (1D) -8.60% Prijswijziging (7D) -2.91% Prijswijziging (7D) -2.91%

Identified Flying Objects (IFO) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er IFO verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De IFO hoogste prijs aller tijden is $ 0, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is IFO met -0.11% veranderd in het afgelopen uur, -8.60% in de afgelopen 24 uur en -2.91% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Identified Flying Objects (IFO) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 11.17K$ 11.17K $ 11.17K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 11.17K$ 11.17K $ 11.17K Circulerende voorraad 1.00B 1.00B 1.00B Totale voorraad 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van Identified Flying Objects is $ 11.17K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van IFO is 1.00B, met een totale voorraad van 1000000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 11.17K.