Hypertrics (HYTR) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 24u laag $ 0 24u hoog Hoogste prijs ooit $ 0 Laagste prijs $ 0 Prijswijziging (1u) +0.68% Prijswijziging (1D) +4.05% Prijswijziging (7D) -12.45%

Hypertrics (HYTR) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er HYTR verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De HYTR hoogste prijs aller tijden is $ 0, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is HYTR met +0.68% veranderd in het afgelopen uur, +4.05% in de afgelopen 24 uur en -12.45% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Hypertrics (HYTR) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 32.84K Volume (24u) -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 32.84K Circulerende voorraad 795.56M Totale voorraad 795,564,694.0

De huidige marktkapitalisatie van Hypertrics is $ 32.84K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van HYTR is 795.56M, met een totale voorraad van 795564694.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 32.84K.