HyperStrategy (HSTR) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.073521 $ 0.073521 $ 0.073521 24u laag $ 0.077179 $ 0.077179 $ 0.077179 24u hoog 24u laag $ 0.073521$ 0.073521 $ 0.073521 24u hoog $ 0.077179$ 0.077179 $ 0.077179 Hoogste prijs ooit $ 2.48$ 2.48 $ 2.48 Laagste prijs $ 0.064372$ 0.064372 $ 0.064372 Prijswijziging (1u) +0.23% Prijswijziging (1D) -2.06% Prijswijziging (7D) -12.74% Prijswijziging (7D) -12.74%

HyperStrategy (HSTR) real-time prijs is $0.075583. De afgelopen 24 uur werd er HSTR verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.073521 en een hoogtepunt van $ 0.077179, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De HSTR hoogste prijs aller tijden is $ 2.48, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.064372 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is HSTR met +0.23% veranderd in het afgelopen uur, -2.06% in de afgelopen 24 uur en -12.74% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

HyperStrategy (HSTR) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 75.58K$ 75.58K $ 75.58K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 75.58K$ 75.58K $ 75.58K Circulerende voorraad 1.00M 1.00M 1.00M Totale voorraad 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van HyperStrategy is $ 75.58K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van HSTR is 1.00M, met een totale voorraad van 1000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 75.58K.