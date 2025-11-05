Hydrex (HYDX) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: 24u laag $ 0.297187 24u hoog $ 0.345146 Hoogste prijs ooit $ 1.2 Laagste prijs $ 0.127003 Prijswijziging (1u) -1.17% Prijswijziging (1D) +1.91% Prijswijziging (7D) -7.41%

Hydrex (HYDX) real-time prijs is $0.331281. De afgelopen 24 uur werd er HYDX verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.297187 en een hoogtepunt van $ 0.345146, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De HYDX hoogste prijs aller tijden is $ 1.2, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.127003 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is HYDX met -1.17% veranderd in het afgelopen uur, +1.91% in de afgelopen 24 uur en -7.41% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Hydrex (HYDX) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 7.63M Volume (24u) -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 13.18M Circulerende voorraad 23.03M Totale voorraad 39,813,735.22801006

De huidige marktkapitalisatie van Hydrex is $ 7.63M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van HYDX is 23.03M, met een totale voorraad van 39813735.22801006. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 13.18M.