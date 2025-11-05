Haystack (HAY) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.02676684 $ 0.02676684 $ 0.02676684 24u laag $ 0.02847419 $ 0.02847419 $ 0.02847419 24u hoog 24u laag $ 0.02676684$ 0.02676684 $ 0.02676684 24u hoog $ 0.02847419$ 0.02847419 $ 0.02847419 Hoogste prijs ooit $ 0.056328$ 0.056328 $ 0.056328 Laagste prijs $ 0.02587991$ 0.02587991 $ 0.02587991 Prijswijziging (1u) -0.03% Prijswijziging (1D) -3.58% Prijswijziging (7D) -23.74% Prijswijziging (7D) -23.74%

Haystack (HAY) real-time prijs is $0.02712767. De afgelopen 24 uur werd er HAY verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.02676684 en een hoogtepunt van $ 0.02847419, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De HAY hoogste prijs aller tijden is $ 0.056328, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.02587991 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is HAY met -0.03% veranderd in het afgelopen uur, -3.58% in de afgelopen 24 uur en -23.74% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Haystack (HAY) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 743.57K$ 743.57K $ 743.57K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 2.72M$ 2.72M $ 2.72M Circulerende voorraad 27.38M 27.38M 27.38M Totale voorraad 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van Haystack is $ 743.57K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van HAY is 27.38M, met een totale voorraad van 100000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 2.72M.