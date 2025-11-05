Hat (HAT) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.0025463 $ 0.0025463 $ 0.0025463 24u laag $ 0.00284577 $ 0.00284577 $ 0.00284577 24u hoog 24u laag $ 0.0025463$ 0.0025463 $ 0.0025463 24u hoog $ 0.00284577$ 0.00284577 $ 0.00284577 Hoogste prijs ooit $ 0.0469251$ 0.0469251 $ 0.0469251 Laagste prijs $ 0.00192629$ 0.00192629 $ 0.00192629 Prijswijziging (1u) -- Prijswijziging (1D) -2.30% Prijswijziging (7D) -31.36% Prijswijziging (7D) -31.36%

Hat (HAT) real-time prijs is $0.00273034. De afgelopen 24 uur werd er HAT verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.0025463 en een hoogtepunt van $ 0.00284577, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De HAT hoogste prijs aller tijden is $ 0.0469251, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00192629 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is HAT met -- veranderd in het afgelopen uur, -2.30% in de afgelopen 24 uur en -31.36% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Hat (HAT) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 39.38K$ 39.38K $ 39.38K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 169.16K$ 169.16K $ 169.16K Circulerende voorraad 14.42M 14.42M 14.42M Totale voorraad 61,955,726.73853378 61,955,726.73853378 61,955,726.73853378

De huidige marktkapitalisatie van Hat is $ 39.38K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van HAT is 14.42M, met een totale voorraad van 61955726.73853378. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 169.16K.