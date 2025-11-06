BeursDEX+
De live GULL prijs vandaag is 0 USD. Volg realtime GULL naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de GULL prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over GULL

GULL Prijsinformatie

Wat is GULL

GULL officiële website

GULL tokenomie

GULL Prijsvoorspelling

GULL logo

GULL Prijs (GULL)

Niet genoteerd

1 GULL naar USD live prijs:

$0.00016523
0.00%1D
USD
GULL (GULL) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-06 03:19:13 (UTC+8)

GULL (GULL) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0
24u laag
$ 0
24u hoog

$ 0
$ 0
$ 0.0147066
$ 0
--

0.00%

0.00%

GULL (GULL) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er GULL verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De GULL hoogste prijs aller tijden is $ 0.0147066, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is GULL met -- veranderd in het afgelopen uur, -- in de afgelopen 24 uur en 0.00% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

GULL (GULL) Marktinformatie

$ 7.08K
--
$ 82.62K
42.83M
500,000,000.0
De huidige marktkapitalisatie van GULL is $ 7.08K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van GULL is 42.83M, met een totale voorraad van 500000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 82.62K.

GULL (GULL) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van GULL naar USD $ 0.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van GULL naar USD $ 0.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van GULL naar USD $ 0.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van GULL naar USD $ 0.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ 0--
30 dagen$ 0-1.63%
60 dagen$ 0-6.52%
90 dagen$ 0--

Wat is GULL (GULL)?

Gull Network is the flagship AI infrstructure on Manta, aiming to build an ecosystem powered by the Gull AI. Starting with a DEX to act as the center of the grand vision, Gull will be expanding the AI ecosystem by launching more AI powered products or features like AI token launcher, AI memes etc.

✅ Simplified DeFi Integration: Setup DeFi protocols such as pools and farms without coding, broadening accessibility to advanced financial functions, customized yield farming and staking systems

✅ Secure and Equitable Trading: With sniper-proof LP listing, GullNetwork ensures a fair trading environment that protects against front-running and promotes equal opportunity for participants.

✅ Tokenization and Liquidity Support: Suite for token creation, liquidity loans, and AMM setup, complemented by development tools for DApps, UI, and website creation.

✅ AI Powered Token Launcher: The integration of AI technology has elevated and streamlined the token launching capabilities of Gull Network. It makes the process of token creation more easy and intuitive than ever before.

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd. Het platform staat bekend om de grootste selectie aan tokens, de snelste nieuwste tokennoteringen en de laagste handelskosten op de markt. Word nu lid van MEXC en profiteer van uitstekende liquiditeit en de scherpste handelskosten.

GULL (GULL) hulpbron

Officiële website

GULL Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal GULL (GULL) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je GULL (GULL) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor GULL te bekijken.

Bekijk nu de GULL prijsvoorspelling !

GULL naar lokale valuta's

GULL (GULL) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van GULL (GULL) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van GULL token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over GULL (GULL)

Hoeveel is GULL (GULL) vandaag waard?
De live GULL prijs in USD is 0 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige GULL naar USD prijs?
De huidige prijs van GULL naar USD is $ 0. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van GULL?
De marktkapitalisatie van GULL is $ 7.08K USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van GULL?
De circulerende voorraad van GULL is 42.83M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van GULL?
GULL bereikte een ATH-prijs van 0.0147066 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van GULL?
GULL zag een ATL-prijs van 0 USD.
Wat is het handelsvolume van GULL?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van GULL is -- USD.
Zal GULL dit jaar hoger gaan?
GULL kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de GULL prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
