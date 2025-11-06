GULL (GULL) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 $ 0 $ 0 24u laag $ 0 $ 0 $ 0 24u hoog 24u laag $ 0$ 0 $ 0 24u hoog $ 0$ 0 $ 0 Hoogste prijs ooit $ 0.0147066$ 0.0147066 $ 0.0147066 Laagste prijs $ 0$ 0 $ 0 Prijswijziging (1u) -- Prijswijziging (1D) -- Prijswijziging (7D) 0.00% Prijswijziging (7D) 0.00%

GULL (GULL) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er GULL verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De GULL hoogste prijs aller tijden is $ 0.0147066, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is GULL met -- veranderd in het afgelopen uur, -- in de afgelopen 24 uur en 0.00% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

GULL (GULL) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 7.08K$ 7.08K $ 7.08K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 82.62K$ 82.62K $ 82.62K Circulerende voorraad 42.83M 42.83M 42.83M Totale voorraad 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van GULL is $ 7.08K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van GULL is 42.83M, met een totale voorraad van 500000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 82.62K.