GRIND (GRIND) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 $ 0 $ 0 24u laag $ 0 $ 0 $ 0 24u hoog 24u laag $ 0$ 0 $ 0 24u hoog $ 0$ 0 $ 0 Hoogste prijs ooit $ 0$ 0 $ 0 Laagste prijs $ 0$ 0 $ 0 Prijswijziging (1u) -1.19% Prijswijziging (1D) -6.47% Prijswijziging (7D) -21.19% Prijswijziging (7D) -21.19%

GRIND (GRIND) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er GRIND verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De GRIND hoogste prijs aller tijden is $ 0, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is GRIND met -1.19% veranderd in het afgelopen uur, -6.47% in de afgelopen 24 uur en -21.19% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

GRIND (GRIND) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 921.95K$ 921.95K $ 921.95K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 921.95K$ 921.95K $ 921.95K Circulerende voorraad 77.78B 77.78B 77.78B Totale voorraad 77,777,777,777.0 77,777,777,777.0 77,777,777,777.0

De huidige marktkapitalisatie van GRIND is $ 921.95K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van GRIND is 77.78B, met een totale voorraad van 77777777777.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 921.95K.