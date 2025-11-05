Green (GREEN) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.00029586 $ 0.00029586 $ 0.00029586 24u laag $ 0.00035111 $ 0.00035111 $ 0.00035111 24u hoog 24u laag $ 0.00029586$ 0.00029586 $ 0.00029586 24u hoog $ 0.00035111$ 0.00035111 $ 0.00035111 Hoogste prijs ooit $ 0.00065911$ 0.00065911 $ 0.00065911 Laagste prijs $ 0.00005588$ 0.00005588 $ 0.00005588 Prijswijziging (1u) +0.70% Prijswijziging (1D) +4.47% Prijswijziging (7D) +5.14% Prijswijziging (7D) +5.14%

Green (GREEN) real-time prijs is $0.00035079. De afgelopen 24 uur werd er GREEN verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00029586 en een hoogtepunt van $ 0.00035111, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De GREEN hoogste prijs aller tijden is $ 0.00065911, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00005588 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is GREEN met +0.70% veranderd in het afgelopen uur, +4.47% in de afgelopen 24 uur en +5.14% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Green (GREEN) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 16.69M$ 16.69M $ 16.69M Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 16.69M$ 16.69M $ 16.69M Circulerende voorraad 47.64B 47.64B 47.64B Totale voorraad 47,640,962,977.26103 47,640,962,977.26103 47,640,962,977.26103

De huidige marktkapitalisatie van Green is $ 16.69M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van GREEN is 47.64B, met een totale voorraad van 47640962977.26103. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 16.69M.