De live Green prijs vandaag is 0.00035079 USD. Volg realtime GREEN naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de GREEN prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over GREEN

GREEN Prijsinformatie

Wat is GREEN

GREEN officiële website

GREEN tokenomie

GREEN Prijsvoorspelling

1 GREEN naar USD live prijs:

$0.0003503
$0.0003503
+4.40%1D
Deze tokengegevens zijn afkomstig van derden. MEXC fungeert uitsluitend als informatie-aggregator. Ontdek andere genoteerde tokens op de MEXC Spotmarkt!
Green (GREEN) live prijsgrafiek
Green (GREEN) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
24u laag
24u hoog

+0.70%

+4.47%

+5.14%

+5.14%

Green (GREEN) real-time prijs is $0.00035079. De afgelopen 24 uur werd er GREEN verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00029586 en een hoogtepunt van $ 0.00035111, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De GREEN hoogste prijs aller tijden is $ 0.00065911, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00005588 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is GREEN met +0.70% veranderd in het afgelopen uur, +4.47% in de afgelopen 24 uur en +5.14% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Green (GREEN) Marktinformatie

--
----

De huidige marktkapitalisatie van Green is $ 16.69M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van GREEN is 47.64B, met een totale voorraad van 47640962977.26103. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 16.69M.

Green (GREEN) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van Green naar USD $ 0.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van Green naar USD $ -0.0000013771.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van Green naar USD $ +0.0000673870.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van Green naar USD $ +0.00003386364583925274.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ 0+4.47%
30 dagen$ -0.0000013771-0.39%
60 dagen$ +0.0000673870+19.21%
90 dagen$ +0.00003386364583925274+10.69%

Wat is Green (GREEN)?

Green is using blockchain to set power free by providing a method which users can offset their power bill through Power Pay and pay for their power bill with Green Rewards. Green is a self-governed community led blockchain through the DGF (Distributed Governance Framework), which is made up of node owners who can submit and vote on proposals to guide the project according to the mission of setting power free.

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd. Het platform staat bekend om de grootste selectie aan tokens, de snelste nieuwste tokennoteringen en de laagste handelskosten op de markt. Word nu lid van MEXC en profiteer van uitstekende liquiditeit en de scherpste handelskosten.

Green (GREEN) hulpbron

Officiële website

Green Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Green (GREEN) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Green (GREEN) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Green te bekijken.

Bekijk nu de Green prijsvoorspelling !

GREEN naar lokale valuta's

Green (GREEN) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Green (GREEN) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van GREEN token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over Green (GREEN)

Hoeveel is Green (GREEN) vandaag waard?
De live GREEN prijs in USD is 0.00035079 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige GREEN naar USD prijs?
De huidige prijs van GREEN naar USD is $ 0.00035079. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Green?
De marktkapitalisatie van GREEN is $ 16.69M USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van GREEN?
De circulerende voorraad van GREEN is 47.64B USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van GREEN?
GREEN bereikte een ATH-prijs van 0.00065911 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van GREEN?
GREEN zag een ATL-prijs van 0.00005588 USD.
Wat is het handelsvolume van GREEN?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van GREEN is -- USD.
Zal GREEN dit jaar hoger gaan?
GREEN kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de GREEN prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Green (GREEN) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 17:18:00Industrie-updates
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

