GPUAI (GPUAI) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.00636518 $ 0.00636518 $ 0.00636518 24u laag $ 0.00718316 $ 0.00718316 $ 0.00718316 24u hoog 24u laag $ 0.00636518$ 0.00636518 $ 0.00636518 24u hoog $ 0.00718316$ 0.00718316 $ 0.00718316 Hoogste prijs ooit $ 0.6198$ 0.6198 $ 0.6198 Laagste prijs $ 0.00437792$ 0.00437792 $ 0.00437792 Prijswijziging (1u) +0.01% Prijswijziging (1D) -6.61% Prijswijziging (7D) -5.05% Prijswijziging (7D) -5.05%

GPUAI (GPUAI) real-time prijs is $0.00660522. De afgelopen 24 uur werd er GPUAI verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00636518 en een hoogtepunt van $ 0.00718316, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De GPUAI hoogste prijs aller tijden is $ 0.6198, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00437792 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is GPUAI met +0.01% veranderd in het afgelopen uur, -6.61% in de afgelopen 24 uur en -5.05% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

GPUAI (GPUAI) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 406.22K$ 406.22K $ 406.22K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 660.52K$ 660.52K $ 660.52K Circulerende voorraad 61.50M 61.50M 61.50M Totale voorraad 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van GPUAI is $ 406.22K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van GPUAI is 61.50M, met een totale voorraad van 100000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 660.52K.