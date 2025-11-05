BeursDEX+
Koop cryptoMarktenSpotFutures500XEarnEvenementen
Meer
De live GPUAI prijs vandaag is 0.00660522 USD. Volg realtime GPUAI naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de GPUAI prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.De live GPUAI prijs vandaag is 0.00660522 USD. Volg realtime GPUAI naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de GPUAI prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over GPUAI

GPUAI Prijsinformatie

Wat is GPUAI

GPUAI officiële website

GPUAI tokenomie

GPUAI Prijsvoorspelling

Verdien

Airdrop+

Nieuws

Blog

Leren

GPUAI logo

GPUAI Prijs (GPUAI)

Niet genoteerd

1 GPUAI naar USD live prijs:

$0.0065852
$0.0065852$0.0065852
-4.70%1D
mexc
Deze tokengegevens zijn afkomstig van derden. MEXC fungeert uitsluitend als informatie-aggregator. Ontdek andere genoteerde tokens op de MEXC Spotmarkt!
USD
GPUAI (GPUAI) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 21:13:33 (UTC+8)

GPUAI (GPUAI) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0.00636518
$ 0.00636518$ 0.00636518
24u laag
$ 0.00718316
$ 0.00718316$ 0.00718316
24u hoog

$ 0.00636518
$ 0.00636518$ 0.00636518

$ 0.00718316
$ 0.00718316$ 0.00718316

$ 0.6198
$ 0.6198$ 0.6198

$ 0.00437792
$ 0.00437792$ 0.00437792

+0.01%

-6.61%

-5.05%

-5.05%

GPUAI (GPUAI) real-time prijs is $0.00660522. De afgelopen 24 uur werd er GPUAI verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00636518 en een hoogtepunt van $ 0.00718316, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De GPUAI hoogste prijs aller tijden is $ 0.6198, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00437792 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is GPUAI met +0.01% veranderd in het afgelopen uur, -6.61% in de afgelopen 24 uur en -5.05% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

GPUAI (GPUAI) Marktinformatie

$ 406.22K
$ 406.22K$ 406.22K

--
----

$ 660.52K
$ 660.52K$ 660.52K

61.50M
61.50M 61.50M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van GPUAI is $ 406.22K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van GPUAI is 61.50M, met een totale voorraad van 100000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 660.52K.

GPUAI (GPUAI) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van GPUAI naar USD $ -0.000468056225800549.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van GPUAI naar USD $ -0.0022000475.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van GPUAI naar USD $ -0.0012113412.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van GPUAI naar USD $ -0.000757040713515518.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ -0.000468056225800549-6.61%
30 dagen$ -0.0022000475-33.30%
60 dagen$ -0.0012113412-18.33%
90 dagen$ -0.000757040713515518-10.28%

Wat is GPUAI (GPUAI)?

GPUAI is a decentralized AI computing protocol that transforms idle GPU resources worldwide into a permissionless, scalable, and secure infrastructure layer. By leveraging blockchain-based scheduling, encrypted job containers, and tokenized incentives, GPUAI enables developers, researchers, and enterprises to access affordable and verifiable compute power—without relying on centralized cloud providers.

The protocol is designed to support real-world AI workloads including model training, inference, and high-performance computation. GPUAI utilizes a federated scheduling engine to allocate jobs across a global mesh of GPU contributors, each ranked by performance and secured via stake-based reputation and zero-knowledge proof validation.

The native GPUAI token powers the ecosystem by incentivizing contributors, securing task execution, and enabling governance decisions. Users can submit jobs, earn rewards for compute participation, or stake tokens to help maintain network integrity.

GPUAI addresses two critical problems in AI infrastructure: compute inequality and resource underutilization, and is aligned with the Web3 movement for decentralized, trustless infrastructure. It is not a GPU rental service—but a protocol layer for distributed, verifiable AI computing.

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd. Het platform staat bekend om de grootste selectie aan tokens, de snelste nieuwste tokennoteringen en de laagste handelskosten op de markt. Word nu lid van MEXC en profiteer van uitstekende liquiditeit en de scherpste handelskosten.

GPUAI (GPUAI) hulpbron

Officiële website

GPUAI Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal GPUAI (GPUAI) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je GPUAI (GPUAI) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor GPUAI te bekijken.

Bekijk nu de GPUAI prijsvoorspelling !

GPUAI naar lokale valuta's

GPUAI (GPUAI) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van GPUAI (GPUAI) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van GPUAI token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over GPUAI (GPUAI)

Hoeveel is GPUAI (GPUAI) vandaag waard?
De live GPUAI prijs in USD is 0.00660522 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige GPUAI naar USD prijs?
De huidige prijs van GPUAI naar USD is $ 0.00660522. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van GPUAI?
De marktkapitalisatie van GPUAI is $ 406.22K USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van GPUAI?
De circulerende voorraad van GPUAI is 61.50M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van GPUAI?
GPUAI bereikte een ATH-prijs van 0.6198 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van GPUAI?
GPUAI zag een ATL-prijs van 0.00437792 USD.
Wat is het handelsvolume van GPUAI?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van GPUAI is -- USD.
Zal GPUAI dit jaar hoger gaan?
GPUAI kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de GPUAI prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 21:13:33 (UTC+8)

GPUAI (GPUAI) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 17:18:00Industrie-updates
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

POPULAIR

Momenteel populaire cryptocurrency's die veel marktaandacht krijgen

Bitcoin logo

Bitcoin

BTC

$102,512.56
$102,512.56$102,512.56

-0.64%

Ethereum logo

Ethereum

ETH

$3,335.33
$3,335.33$3,335.33

-4.90%

Solana logo

Solana

SOL

$157.92
$157.92$157.92

-2.20%

USDCoin logo

USDCoin

USDC

$0.9999
$0.9999$0.9999

-0.02%

Momentum logo

Momentum

MMT

$1.1971
$1.1971$1.1971

+60.14%

TOPvolume

De cryptocurrency's met het hoogste handelsvolume

Bitcoin logo

Bitcoin

BTC

$102,512.56
$102,512.56$102,512.56

-0.64%

Ethereum logo

Ethereum

ETH

$3,335.33
$3,335.33$3,335.33

-4.90%

Solana logo

Solana

SOL

$157.92
$157.92$157.92

-2.20%

XRP logo

XRP

XRP

$2.2435
$2.2435$2.2435

-1.69%

DOGE logo

DOGE

DOGE

$0.16392
$0.16392$0.16392

0.00%

Nieuw toegevoegd

Onlangs genoteerde cryptocurrency's die beschikbaar zijn voor handel

UnifAI logo

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism logo

Sentism

SENTIS

$0.04550
$0.04550$0.04550

+82.00%

MemeMarket logo

MemeMarket

MFUN

$0.01004
$0.01004$0.01004

+33.86%

Backstage logo

Backstage

BKS

$0.00498
$0.00498$0.00498

-23.38%

Intuition logo

Intuition

TRUST

$0.2640
$0.2640$0.2640

+428.00%

Topstijgers

De beste cryptopumps van vandaag

Intuition logo

Intuition

TRUST

$0.2640
$0.2640$0.2640

+428.00%

PlayMindProtocol logo

PlayMindProtocol

PMIND

$0.05500
$0.05500$0.05500

+258.53%

Datasoul logo

Datasoul

DATASOUL

$0.0000000045223
$0.0000000045223$0.0000000045223

+222.97%

JUICY logo

JUICY

JUICY

$0.1706
$0.1706$0.1706

+160.45%

NexAIPhone logo

NexAIPhone

NEXAIPHONE

$0.000008749
$0.000008749$0.000008749

+129.21%