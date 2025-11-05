GOTM (GOTM) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.00202947 $ 0.00202947 $ 0.00202947 24u laag $ 0.002207 $ 0.002207 $ 0.002207 24u hoog 24u laag $ 0.00202947$ 0.00202947 $ 0.00202947 24u hoog $ 0.002207$ 0.002207 $ 0.002207 Hoogste prijs ooit $ 0.00423586$ 0.00423586 $ 0.00423586 Laagste prijs $ 0.00202947$ 0.00202947 $ 0.00202947 Prijswijziging (1u) +0.98% Prijswijziging (1D) +0.42% Prijswijziging (7D) -15.45% Prijswijziging (7D) -15.45%

GOTM (GOTM) real-time prijs is $0.00216048. De afgelopen 24 uur werd er GOTM verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00202947 en een hoogtepunt van $ 0.002207, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De GOTM hoogste prijs aller tijden is $ 0.00423586, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00202947 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is GOTM met +0.98% veranderd in het afgelopen uur, +0.42% in de afgelopen 24 uur en -15.45% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

GOTM (GOTM) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 374.60K$ 374.60K $ 374.60K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 2.15M$ 2.15M $ 2.15M Circulerende voorraad 173.39M 173.39M 173.39M Totale voorraad 992,884,178.7510628 992,884,178.7510628 992,884,178.7510628

De huidige marktkapitalisatie van GOTM is $ 374.60K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van GOTM is 173.39M, met een totale voorraad van 992884178.7510628. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 2.15M.