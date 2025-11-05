Gorilla (GORILLA) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.00143334 $ 0.00143334 $ 0.00143334 24u laag $ 0.00160856 $ 0.00160856 $ 0.00160856 24u hoog 24u laag $ 0.00143334$ 0.00143334 $ 0.00143334 24u hoog $ 0.00160856$ 0.00160856 $ 0.00160856 Hoogste prijs ooit $ 0.01120028$ 0.01120028 $ 0.01120028 Laagste prijs $ 0.0011281$ 0.0011281 $ 0.0011281 Prijswijziging (1u) +1.00% Prijswijziging (1D) +2.31% Prijswijziging (7D) -23.29% Prijswijziging (7D) -23.29%

Gorilla (GORILLA) real-time prijs is $0.00159985. De afgelopen 24 uur werd er GORILLA verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00143334 en een hoogtepunt van $ 0.00160856, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De GORILLA hoogste prijs aller tijden is $ 0.01120028, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.0011281 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is GORILLA met +1.00% veranderd in het afgelopen uur, +2.31% in de afgelopen 24 uur en -23.29% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Gorilla (GORILLA) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 1.60M$ 1.60M $ 1.60M Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 1.60M$ 1.60M $ 1.60M Circulerende voorraad 1.00B 1.00B 1.00B Totale voorraad 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van Gorilla is $ 1.60M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van GORILLA is 1.00B, met een totale voorraad van 1000000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 1.60M.