De live goodcryptoX prijs vandaag is 0.063654 USD. Volg realtime GOOD naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de GOOD prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over GOOD

GOOD Prijsinformatie

Wat is GOOD

GOOD whitepaper

GOOD officiële website

GOOD tokenomie

GOOD Prijsvoorspelling

goodcryptoX logo

goodcryptoX Prijs (GOOD)

Niet genoteerd

1 GOOD naar USD live prijs:

$0.063654
-2.90%1D
mexc
Deze tokengegevens zijn afkomstig van derden. MEXC fungeert uitsluitend als informatie-aggregator. Ontdek andere genoteerde tokens op de MEXC Spotmarkt!
USD
goodcryptoX (GOOD) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 21:12:51 (UTC+8)

goodcryptoX (GOOD) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0.062906
24u laag
$ 0.065603
24u hoog

$ 0.062906
$ 0.065603
$ 0.186012
$ 0.059693
+0.48%

-2.94%

-10.68%

-10.68%

goodcryptoX (GOOD) real-time prijs is $0.063654. De afgelopen 24 uur werd er GOOD verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.062906 en een hoogtepunt van $ 0.065603, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De GOOD hoogste prijs aller tijden is $ 0.186012, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.059693 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is GOOD met +0.48% veranderd in het afgelopen uur, -2.94% in de afgelopen 24 uur en -10.68% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

goodcryptoX (GOOD) Marktinformatie

$ 1.35M
--
$ 63.65M
21.20M
999,938,516.5057008
De huidige marktkapitalisatie van goodcryptoX is $ 1.35M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van GOOD is 21.20M, met een totale voorraad van 999938516.5057008. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 63.65M.

goodcryptoX (GOOD) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van goodcryptoX naar USD $ -0.0019346445873477.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van goodcryptoX naar USD $ -0.0218581788.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van goodcryptoX naar USD $ 0.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van goodcryptoX naar USD $ 0.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ -0.0019346445873477-2.94%
30 dagen$ -0.0218581788-34.33%
60 dagen$ 0--
90 dagen$ 0--

Wat is goodcryptoX (GOOD)?

goodcryptoX is a full-stack crypto trading platform that unifies centralized (CEX) and decentralized (DEX) trading within one powerful interface. It offers advanced order types, fully automated bots, portfolio tracking, alerts, and analytics — all accessible on web, iOS, and Android. Users can connect 30+ major exchanges through non-custodial API keys, or trade directly on-chain via built-in MPC wallets on Solana and EVM networks. From spot and futures trading to automated Grid and DCA strategies, goodcryptoX provides everything needed to manage, automate, and scale a professional crypto portfolio in one place.

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd. Het platform staat bekend om de grootste selectie aan tokens, de snelste nieuwste tokennoteringen en de laagste handelskosten op de markt. Word nu lid van MEXC en profiteer van uitstekende liquiditeit en de scherpste handelskosten.

goodcryptoX (GOOD) hulpbron

Whitepaper
Officiële website

goodcryptoX Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal goodcryptoX (GOOD) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je goodcryptoX (GOOD) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor goodcryptoX te bekijken.

Bekijk nu de goodcryptoX prijsvoorspelling !

GOOD naar lokale valuta's

goodcryptoX (GOOD) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van goodcryptoX (GOOD) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van GOOD token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over goodcryptoX (GOOD)

Hoeveel is goodcryptoX (GOOD) vandaag waard?
De live GOOD prijs in USD is 0.063654 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige GOOD naar USD prijs?
De huidige prijs van GOOD naar USD is $ 0.063654. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van goodcryptoX?
De marktkapitalisatie van GOOD is $ 1.35M USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van GOOD?
De circulerende voorraad van GOOD is 21.20M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van GOOD?
GOOD bereikte een ATH-prijs van 0.186012 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van GOOD?
GOOD zag een ATL-prijs van 0.059693 USD.
Wat is het handelsvolume van GOOD?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van GOOD is -- USD.
Zal GOOD dit jaar hoger gaan?
GOOD kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de GOOD prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 21:12:51 (UTC+8)

goodcryptoX (GOOD) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 17:18:00Industrie-updates
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

