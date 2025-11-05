goodcryptoX (GOOD) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.062906 $ 0.062906 $ 0.062906 24u laag $ 0.065603 $ 0.065603 $ 0.065603 24u hoog 24u laag $ 0.062906$ 0.062906 $ 0.062906 24u hoog $ 0.065603$ 0.065603 $ 0.065603 Hoogste prijs ooit $ 0.186012$ 0.186012 $ 0.186012 Laagste prijs $ 0.059693$ 0.059693 $ 0.059693 Prijswijziging (1u) +0.48% Prijswijziging (1D) -2.94% Prijswijziging (7D) -10.68% Prijswijziging (7D) -10.68%

goodcryptoX (GOOD) real-time prijs is $0.063654. De afgelopen 24 uur werd er GOOD verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.062906 en een hoogtepunt van $ 0.065603, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De GOOD hoogste prijs aller tijden is $ 0.186012, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.059693 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is GOOD met +0.48% veranderd in het afgelopen uur, -2.94% in de afgelopen 24 uur en -10.68% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

goodcryptoX (GOOD) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 1.35M$ 1.35M $ 1.35M Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 63.65M$ 63.65M $ 63.65M Circulerende voorraad 21.20M 21.20M 21.20M Totale voorraad 999,938,516.5057008 999,938,516.5057008 999,938,516.5057008

De huidige marktkapitalisatie van goodcryptoX is $ 1.35M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van GOOD is 21.20M, met een totale voorraad van 999938516.5057008. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 63.65M.