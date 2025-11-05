Gomble (GM) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.00722599 $ 0.00722599 $ 0.00722599 24u laag $ 0.00757562 $ 0.00757562 $ 0.00757562 24u hoog 24u laag $ 0.00722599$ 0.00722599 $ 0.00722599 24u hoog $ 0.00757562$ 0.00757562 $ 0.00757562 Hoogste prijs ooit $ 0.06274$ 0.06274 $ 0.06274 Laagste prijs $ 0.00706979$ 0.00706979 $ 0.00706979 Prijswijziging (1u) +0.80% Prijswijziging (1D) +2.35% Prijswijziging (7D) -34.25% Prijswijziging (7D) -34.25%

Gomble (GM) real-time prijs is $0.00739635. De afgelopen 24 uur werd er GM verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00722599 en een hoogtepunt van $ 0.00757562, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De GM hoogste prijs aller tijden is $ 0.06274, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00706979 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is GM met +0.80% veranderd in het afgelopen uur, +2.35% in de afgelopen 24 uur en -34.25% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Gomble (GM) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 2.04M$ 2.04M $ 2.04M Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 7.39M$ 7.39M $ 7.39M Circulerende voorraad 276.03M 276.03M 276.03M Totale voorraad 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van Gomble is $ 2.04M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van GM is 276.03M, met een totale voorraad van 1000000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 7.39M.